Астаф'єва розповіла, що відповідає батькам, коли вони просять онуків

Що розповіла Даша Астаф'єва розповіла

"Я іноді психувала і казала: "Мама, народи сама собі внуків”. Я розумію батьків, вони бачать, що у всіх є внуки. На будь-яку твою розповідь про проблеми, єдиний вихід - народити дітей. Я розумію, чому в багатьох немає дітей. Цей постійний тиск, сьогодні треба це переоцінити й відпустити", - розповіла Даша.

За її словами, діти - це не ознака успішності та дорослості. Це простір, який з'являється через надлишок чогось в тобі.

При цьому Астаф'єва чесно зізналась, що не готова зустрічатись із партнером, який має дитину від попередніх стосунків. Вона жартома зазначила, що має своїх двоє "дітей" - так вона називає своїх собак.

"Я не готова до цього. У мене був досвід стосунків із чоловіком, яким сам виховував дитину. Це дуже важко прийняти чужу дитину", - додала зірка.

Які комплекси нав'язували Даші колишні

Даша також розповіла про те, які комплекси їй вселяли колишні партнери.

"Я розповіла теперішньому хлопцю, що коли приїжджала в гості, у мене була косметичка маленька з Америки, а там був маленький лак для волосся, підводка, тональний крем. Ти себе відчуваєш на 60 років, тому що пів життя пробула з чоловіками, які казали, що ти не така як на екрані, ти жирна, у тебе не такий овал обличчя", - поділилась Астаф'єва.

Також вона розповіла, що після таких заяв боялася заснути з хлопцем у ліжку.

"Сонце вставало, і я бігла одразу до ванної, робила начіс. Потім поверталася до ліжка", - зізналася зірка.