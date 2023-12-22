Астафьева рассказала, что отвечает родителям, когда они просят внуков

Что рассказала Даша Астафьева рассказала

"Я иногда психовала и говорила: "Мама, народы сама себе внуков". Я понимаю родителей, они видят, что у всех есть внуки. На любой твой рассказ о проблемах, единственный выход - родить детей. Я понимаю, почему у многих детей нет. Это постоянное давление сегодня надо это переоценить и отпустить", - рассказала Даша.

По ее словам, дети - это не признак успеха и взрослости. Это пространство, которое появляется из-за избытка чего-то в тебе.

При этом Астафьева честно призналась, что не готова встречаться с партнером, имеющим ребенка от предыдущих отношений. Она даже в шутку отметила, что имеет своих двоих "детей" - так она называет своих собак.

"Я не готова к этому. У меня был опыт отношений с мужчиной, которым сам воспитывал ребенка. Это очень тяжело принять чужого ребенка", - добавила звезда.

Какие комплексы навязывали Даши бывшие

Даша также рассказала о том, какие комплексы ей внушали бывшие партнеры.

"Я рассказала нынешнему парню, что когда приезжала в гости, у меня была маленькая косметичка из Америки, а там был маленький лак для волос, подводка, тональный крем. Ты себя чувствуешь на 60 лет, потому что пол жизни пробыла с мужчинами, которые говорили, что ты не такая, как на экране, ты жирная, у тебя не такой овал лица", - поделилась Астафьева.

Также она рассказала, что после таких заявлений боялась уснуть с парнем в постели.

"Солнце вставало, и я бежала сразу в ванную, делала начес. Потом возвращалась в кровать", - призналась звезда.