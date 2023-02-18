"Ашан" відреагував на скандал з постачанням допомоги російським окупантам

Що повідомили представники "Ашан"

Як і очікувалося, у пресслужбі інформацію про постачання товарів окупантам почали спростовувати.

"Auchan Retail вкрай здивований цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджені реальністю свого внутрішнього розслідування. Таким чином Auchan Retail стверджує, що ті магазини, які відкриті в Росії, не надають будь-якої допомоги іншим категоріям споживачів ніж російському цивільному населенню", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у пресслужбі зазначили, що російська мережа гіпермаркетів забезпечує населення їжею, так само як це робить українська стосовно громадян України.

Як підтвердження своїх слів вони наводять два приклади, які перевірили власноруч.

У розслідуванні журналістів йшлося про поставки окупантам шкарпеток для чоловіків 40-го розміру взуття, цигарок, запальничок, бритв тощо. Цікаво, що серед них не було нічого для дітей та жінок.

Своєю чергою пресслужба "Ашан" повідомила, що у тогочасному замовленні російської мережі не було нічого з вище переліченого, а відповідно немає підстав висувати підозри. Вони також додали, що "Ашан" не володіє інформацією, куди саме постачають їхні продукти, адже це право самого замовника.

Що відомо про скандал

Нагадаємо, що торгова мережа гіпермаркетів "Ашан" так і не вийшла з ринку Росії, аргументувавши це тим, що "діє в інтересах суспільства". Згодом журналісти виявили, що компанія підтримувала російських окупантів і навіть допомагала РФ боротися з ухилянтами.

Українська мережа терміново звернулася до французького офісу з повідомленням, що не знала про такі його дії.

Звернення української мережі "Ашан" (фото: facebook.com/auchan.ua)