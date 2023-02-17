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Повноцінна зброя російської агресії: Кулеба відреагував на скандал навколо "Ашану"

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П'ятниця 17 лютого 2023 15:02
Повноцінна зброя російської агресії: Кулеба відреагував на скандал навколо "Ашану" Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Після відмови "Ашану" вийти з ринку Росії, виявилось, що реальність набагато гірша. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорить скандал навколо мережі з французьким колегою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Минулого року я закликав світ бойкотувати "Ашан" за те, що він не вийшов з Росії і не припинив фінансування військових злочинів. Однак реальність, схоже, набагато гірша: Ашан перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з моїм французьким колегою", - пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з розслідуванням The Insider, з'ясувалось, що російське представництво мережі "Ашан" від початку війни постачає товари російським окупантам під виглядом "гуманітарної допомоги".

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