Повноцінна зброя російської агресії: Кулеба відреагував на скандал навколо "Ашану"

Після відмови "Ашану" вийти з ринку Росії, виявилось, що реальність набагато гірша. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорить скандал навколо мережі з французьким колегою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"Минулого року я закликав світ бойкотувати "Ашан" за те, що він не вийшов з Росії і не припинив фінансування військових злочинів. Однак реальність, схоже, набагато гірша: Ашан перетворився на повноцінну зброю російської агресії. Я маю намір обговорити це з моїм французьким колегою", - пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з розслідуванням The Insider, з'ясувалось, що російське представництво мережі "Ашан" від початку війни постачає товари російським окупантам під виглядом "гуманітарної допомоги".

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