"Ашан" отреагировал на скандал с поставкой помощи российским оккупантам

Что сообщили представители "Ашан"

Как и ожидалось, в пресс-службе информацию о поставках товаров оккупантам начали опровергать.

"Auchan Retail крайне удивлен этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждены реальностью своего внутреннего расследования. Таким образом, Auchan Retail утверждает, что те магазины, которые открыты в России, не оказывают какой-либо помощи другим категориям потребителей, чем российскому гражданскому населению", - говорится. в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что российская сеть гипермаркетов обеспечивает население едой, равно как это делает украинская в отношении граждан Украины.

В подтверждение своих слов они приводят два примера, которые проверили собственноручно.

В расследовании журналистов речь шла о поставках оккупантам носков для мужчин 40-го размера обуви, сигарет, зажигалок, бритв и т.д. Интересно, что среди них ничего не было для детей и женщин.

В свою очередь пресс-служба "Ашан" сообщила, что в тогдашнем заказе российской сети не было ничего из вышеперечисленного, а соответственно нет оснований выдвигать подозрения. Они также добавили, что "Ашан" не владеет информацией, куда поставляют их продукты, ведь это право самого заказчика.

Что известно о скандале

Напомним, что торговая сеть гипермаркетов "Ашан" так и не вышла с рынка России, аргументировав это тем, что "действует в интересах общества". Впоследствии журналисты обнаружили, что компания поддерживала российских оккупантов и даже помогала РФ бороться с уклоняющимися от мобилизации.

Украинская сеть срочно обратилась во французский офис с сообщением, что не знала о таких его действиях.

Обращение украинской сети "Ашан" (фото: facebook.com/auchan.ua)