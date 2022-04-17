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Артобстрел центра Харькова: видео героической работы медиков под залповым огнем

Скриншот видео: обстрел центра Харькова
Автор: Светлана Мащенко

Артиллерийский обстрел центра Харькова, который произошел днем и привел к гибели пятерых человек и ранению тринадцати, оккупанты нанесли из реактивных систем залпового огня около 13:30 и 14:00.

На видео попала мужественная работа медиков экстренной службы, один из которых оставался рядом с раненой женщиной под обстрелами.

Об этом сообщает Суспільне.

Известно, что харьковчане начали сообщать об обстреле центра города после 13:00.

Оккупанты выпустили на город снаряды из реактивных систем залпового огня. Пострадали жилые и административные здания. В разных местах в центре города возникли пожары.

На кадрах видно, что один из медиков несмотря на возобновление обстрелов остается рядом с женщиной, у которой очевидное ранение ноги. Обстрел возобновился, когда пострадавшим оказывали помощь, и большинство людей скрылось в здании.

Медик кричит: "Лежите! Не вставать!" Рядом с ним еще один раненый мужчина, который стонет от боли.

Ранее мы писали про героев войны, которых мы часто не замечаем.

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