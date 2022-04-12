Герои войны, которых мы часто не замечаем. Эти люди работают несмотря на сирены и бомбы

Коммунальщики украинских городов - невидимые герои, которые продолжают работать с первых дней войны, обеспечивая нам доступ к благам цивилизации - воде, газу, свету, заботятся о чистоте на улицах даже несмотря на бомбардировки.

Об этом рассказал основатель Фонда помощи украинской армии "Повернись живим" Виталий Дейнега в рамках проекта " Український свідок ". Это сюжет о коммунальщиках Киева, которые работают ежедневно несмотря на сирены и угрозы бомбардировок.

Это история об уборщиках, работниках аварийных служб, ОСМД - героях невидимого фронта, людях, которые могли уехать, но остались и продолжают работать.

Коммунальщики даже в условиях войны обеспечивают чистоту наших дворов, ремонтируют под обстрелами водопроводы и электросети, оберегают наше имущество.

Мусор продолжили вывозить

Водители мусоровозов начали работать с 25 февраля. Работы в Киеве стало больше, ведь часть работников уехала, поэтому те, кто остался, работают за двоих. ЖЭК работает в привычном режиме.

"Война войной, но мусор надо собирать", - говорит коммунальщик.

Бригады дворников убирают даже вокруг поврежденных от взрывов домов.

Киевские ОСМД также исправно функционируют

Из сложностей - подрядные организации по вывозу мусора или обслуживанию лифтов еще не возобновили работу. Те, кто остался в своих домах, организуются и собственноручно убирают на своей территории.

Киевводоканал работает несмотря на бомбардировки

В первый же день войны водопроводчики выполняли свою работу - ремонтировали водопровод.

Например, когда на Кирилловский 14 марта упали обломки российской ракеты, работники Киевводоканала работали над тем, чтобы обеспечить киевлян водоснабжением и водоотведением.

"Киевводоканал настолько суров, что когда в трехстах метрах от них падает российская ракета, они вылезают из траншеи, берут материалы и продолжают латать трубу", - говорит Дейнега.