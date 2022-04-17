RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Артобстріл центру Харкова: відео героїчної роботи медиків під залповим вогнем

Скріншот відео: Обстріл центру Харкова
Автор: Світлана Мащенко

Артилерійський обстріл центру Харкова, який стався вдень і призвів до загибелі п'ятьох людей і поранення тринадцяти, окупанти завдали з реактивних систем залпового вогню близько 13:30 і 14:00.

На відео потрапила мужня робота медиків екстреної служби, один з яких лишався поруч з пораненою жінкою під обстрілами.

Про це повідомляє Суспільне.

Відомо, що харків'яни почали повідомляти про обстріл середмістя після 13:00. Центр міста обстріляли трохи згодом.

Окупанти випустили на місто снаряди з реактивних систем залпового вогню. Постраждали житлові та адміністративні будівлі. У різних місцях в центрі міста виникли пожежі.

На кадрах видно, що один з медиків попри поновлення пострілів залишається поруч з жінкою, у якої очевидне поранення ноги. Обстріл поновився, коли постраждалим надавали допомогу, і більшість людей сховалася в будівлі.

Медик кричить: "Лежите! Не вставать!" Поруч з ним ще один поранений чоловік, який стогне від болю.

Раніше ми писали про героїв війни, яких ми часто не помічаємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України