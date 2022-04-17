Артобстріл центру Харкова: відео героїчної роботи медиків під залповим вогнем

Артилерійський обстріл центру Харкова, який стався вдень і призвів до загибелі п'ятьох людей і поранення тринадцяти, окупанти завдали з реактивних систем залпового вогню близько 13:30 і 14:00.

На відео потрапила мужня робота медиків екстреної служби, один з яких лишався поруч з пораненою жінкою під обстрілами.