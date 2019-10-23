Артист-душа: топ лучших клипов последнего романтика украинской сцены Сергея Бабкина

27 октября в Октябрьском Дворце состоится сольный концерт неповторимого Сергея Бабкина. Это масштабное действо превратится в самый искренний диалог артиста с публикой.

На сольнике Бабкина прозвучат все самые душевные работы прошлых лет и композиции из нового альбома "Музасфера": "Привіт, Бог", "Але", "Де би я", "Хто далі йде" и другие хиты, в том числе, трек "Єви і Адами", на который музыкант в начале октября представил захватующий клип. В видео с Сергеем впервые за долгое время снялась его жена Снежана. Вместе они становятся героями картин и путешествуют по ним, как по мирам. От их встреч, танцев, скандалов и взглядов по телу идут мурашки.

Мы решили напомнить вам самые яркие видеоработы Сергея Бабкина, которые поднимут вам настроение в эти последние дни октября, а возможно, и заставят чуть-чуть поддаться романтике или светлой грусти.

Моє кохання

Сергій Бабкін - Моє кохання

Пробач

Сергій Бабкін - Пробач

Єви і Адами

Сергій Бабкін - Єви і Адами

Хто далі йде

Сергій Бабкін - Хто далі йде

Дихай повільно

Сергій Бабкін - Дихай повільно