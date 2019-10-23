Артист-душа: топ кращих кліпів останнього романтика української сцени Сергія Бабкіна

27 жовтня у Жовтневому Палаці відбудеться сольний концерт неповторного Сергія Бабкіна. Це масштабне дійство перетвориться в найщиріший діалог артиста з публікою.

На сольнику Бабкіна прозвучать всі найдушевні роботи минулих років і композиції з нового альбому "Музасфера": "Привіт, Бог", "Але", "Де би я", "Хто далі йде" та інші хіти, в тому числі, трек "Єви і Адамі", на який музикант на початку жовтня представив заворожуючий кліп. У відео з Сергієм вперше за довгий час знялася його дружина Сніжана. Разом вони стають героями картин, подорожують по ним, як по світах. Від їх зустрічей, танців, скандалів і поглядів йдуть мурашки по тілу.

Ми вирішили нагадати вам найяскравіші відеороботи Сергія Бабкіна, які піднімуть вам настрій в ці останні дні жовтня, а можливо, і змусять трохи піддатися романтиці або світлій тузі.

Моє кохання

Сергій Бабкін - Моє кохання

Пробач

Сергій Бабкін - Пробач

Єви і Адами

Сергій Бабкін - Єви і Адами

Хто далі йде

Сергій Бабкін - Хто далі йде

Дихай повільно

Сергій Бабкін - Дихай повільно