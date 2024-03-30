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Артишоки з горошком: простий рецепт овочевої вечері

Субота 30 березня 2024 15:00
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Артишоки з горошком: простий рецепт овочевої вечері Артишоки з горошком (скриншот / Mediterranean Kitchenette - Blue Zones Recipes)
Автор: Людмила Рябухіна

Якщо ви не знаєте, що приготувати на вечерю, але в холодильнику є баночка консервованого горошку - спробуйте приготувати його з артишоками. Ця розповсюджена в Греції страва точно здивує своїм смаком.

Про те, як готувати артишоки з горошком у вершковому соусі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами "Mediterranean Kitchenette - Blue Zones Recipes".

Що треба для страви

  • Консервовані артишоки - 200 г
  • Зелений горошок - 250 г
  • Вода - 300 мл
  • Помідор - 2 шт.
  • Оливкова або соняшникова олія - 6 ст. л.
  • Морква - 1 шт.
  • Часник - 1 зубчик
  • Кріп - декілька стеблин
  • Лимонний сік - з 1/2 лимона
  • Перець - щіпка

Як приготувати артишоки з горошком

Для початку підготуйте свіжі овочі: вимийте моркву, помідори та кріп. Почистьте моркву та наріжте її кубиками, так само наріжте помідори. Кріп просушіть на рушнику та подрібніть. Зубчик часнику поріжте на невеликі шматочки.

На пательні розігрійте олію, додайте нарізані кубиками помідори і обсмажуйте їх близько 5 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Після цього додайте нарізану кубиками моркву і смажте ще 3 хвилини, потім додайте часник і смажте суміш 1 хвилину, постійно перемішуючи.

Артишоки з горошком: простий рецепт овочевої вечері

Смажені помідори з морквою і часником (скриншот / Mediterranean Kitchenette - Blue Zones Recipes)

Тепер всипте зелений горошок, перемішайте, та додайте артишоки. Залийте овочеву суміш водою та приправте подрібненим кропом і сіллю.

Артишоки з горошком: простий рецепт овочевої вечері

Залийте суміш з артишоками водою (скриншот / Mediterranean Kitchenette - Blue Zones Recipes)

Доведіть артишоки з горошком до кипіння, після цього накрийте каструлю кришкою, зменште вогонь до мінімуму і тушкуйте 45 хвилин.

Готові артишоки подавайте, посипавши чорним меленим перцем і скропивши кількома краплями свіжовичавленого лимонного соку.

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