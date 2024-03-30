Артишоки с горошком: простой рецепт овощного ужина

Если вы не знаете, что приготовить на ужин, но в холодильнике есть баночка консервированного горошка - попробуйте приготовить его с артишоками. Это распространенное в Греции блюдо точно удивит своим вкусом.

О том, как готовить артишоки с горошком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами "Mediterranean Kitchenette - Blue Zones Recipes".

Что нужно для блюда

Консервированные артишоки - 200 г

Зеленый горошек - 250 г

Вода - 300 мл

Помидор - 2 шт.

Оливковое или подсолнечное масло - 6 ст. л.

Морковь - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Укроп - несколько стеблей

Лимонный сок - из 1/2 лимона

Перец - щепотка

Как приготовить артишоки с горошком

Для начала подготовьте свежие овощи: вымойте морковь, помидоры и укроп. Почистите морковь и нарежьте кубиками, так же нарежьте помидоры. Укроп просушите на полотенце и измельчите. Зубчик чеснока порежьте на небольшие кусочки.

На сковороде разогрейте масло, добавьте нарезанные кубиками помидоры и обжаривайте их около 5 минут на среднем огне, периодически помешивая. После этого добавьте нарезанную кубиками морковь и жарьте еще 3 минуты, затем добавьте чеснок и жарьте смесь 1 минуту, постоянно перемешивая.

Жареные помидоры с морковью и чесноком (скриншот / Mediterranean Kitchenette - Blue Zones Recipes)

Теперь всыпьте зеленый горошек, перемешайте и добавьте артишоки. Залейте овощную смесь водой и приправьте измельченным укропом и солью.

Залейте смесь с артишоками водой (скриншот / Mediterranean Kitchenette - Blue Zones Recipes)

Доведите артишоки с горошком до кипения, после этого накройте кастрюлю крышкой, убавьте огонь до минимума и тушите 45 минут.

Готовые артишоки подавайте, посыпав черным молотым перцем и сбрызнув несколькими каплями свежевыжатого лимонного сока.