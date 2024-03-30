Артишоки с горошком: простой рецепт овощного ужина
Если вы не знаете, что приготовить на ужин, но в холодильнике есть баночка консервированного горошка - попробуйте приготовить его с артишоками. Это распространенное в Греции блюдо точно удивит своим вкусом.
О том, как готовить артишоки с горошком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами "Mediterranean Kitchenette - Blue Zones Recipes".
Что нужно для блюда
- Консервированные артишоки - 200 г
- Зеленый горошек - 250 г
- Вода - 300 мл
- Помидор - 2 шт.
- Оливковое или подсолнечное масло - 6 ст. л.
- Морковь - 1 шт.
- Чеснок - 1 зубчик
- Укроп - несколько стеблей
- Лимонный сок - из 1/2 лимона
- Перец - щепотка
Как приготовить артишоки с горошком
Для начала подготовьте свежие овощи: вымойте морковь, помидоры и укроп. Почистите морковь и нарежьте кубиками, так же нарежьте помидоры. Укроп просушите на полотенце и измельчите. Зубчик чеснока порежьте на небольшие кусочки.
На сковороде разогрейте масло, добавьте нарезанные кубиками помидоры и обжаривайте их около 5 минут на среднем огне, периодически помешивая. После этого добавьте нарезанную кубиками морковь и жарьте еще 3 минуты, затем добавьте чеснок и жарьте смесь 1 минуту, постоянно перемешивая.
Жареные помидоры с морковью и чесноком (скриншот / Mediterranean Kitchenette - Blue Zones Recipes)
Теперь всыпьте зеленый горошек, перемешайте и добавьте артишоки. Залейте овощную смесь водой и приправьте измельченным укропом и солью.
Залейте смесь с артишоками водой (скриншот / Mediterranean Kitchenette - Blue Zones Recipes)
Доведите артишоки с горошком до кипения, после этого накройте кастрюлю крышкой, убавьте огонь до минимума и тушите 45 минут.
Готовые артишоки подавайте, посыпав черным молотым перцем и сбрызнув несколькими каплями свежевыжатого лимонного сока.
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