Артерії затвердіють і посиніють: які напої спричиняють утворення тромбів у людини

Тромбоз - утворення згустків крові у кровоносних судинах або в порожнинах серця людини. Тромби забивають судини, у результаті чого може статися інсульт, інфаркт та навіть смерть.
Спричинити тромбоз можуть щоденні звички, які ви навіть можете не помічати. Наприклад, ваше харчування.
Які чотири напої можуть викликати тромбоз розповідають на сайті Express.
Дієта відіграє величезну роль у нашому здоров'ї. Наприклад, деякі продукти можуть збільшити ймовірність набору ваги або підвищення рівня холестерину. Однак те, що ми п'ємо, може мати не менший вплив.
За словами дієтолога Рорі Батта з компанії, яка займається приготуванням їжі, солодкі напої можуть бути одними із винуватців утворення тромбів через їх вплив на рівень холестерину.
"Солодкі продукти також беруть участь у провокуванні атеросклерозу. Цукор приносить із собою багато стресу та запалення, що змушує ліпопротеїни низької щільності утворювати окиснені ліпопротеїни низької щільності", - пояснює експерт.
Запалення сприяє таким процесам, як агрегація тромбоцитів, через що утворюються тромби.
Надмірна кількість солодкого в раціоні призведе до тромбозу (фото: Freepik)
Симптоми утворення тромбу включають:
Симптоми тромбозу не з найприємніших, проте є перелік напоїв, які спричиняють появу тромбів найбільше.
Щоб зменшити ймовірність утворення тромбів, лікарі радять не вживати занадто багато:
До речі, вчені також назвали напій, який прискорює старіння. Ви будете в шоці!
Раніше ми розповідали, що ні в якому разі не можна робити на голодний шлунок, щоб не нашкодити собі.