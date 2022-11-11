Артерії затвердіють і посиніють: які напої спричиняють утворення тромбів у людини

Як харчування впливає на тромби?

Дієта відіграє величезну роль у нашому здоров'ї. Наприклад, деякі продукти можуть збільшити ймовірність набору ваги або підвищення рівня холестерину. Однак те, що ми п'ємо, може мати не менший вплив.

За словами дієтолога Рорі Батта з компанії, яка займається приготуванням їжі, солодкі напої можуть бути одними із винуватців утворення тромбів через їх вплив на рівень холестерину.

"Солодкі продукти також беруть участь у провокуванні атеросклерозу. Цукор приносить із собою багато стресу та запалення, що змушує ліпопротеїни низької щільності утворювати окиснені ліпопротеїни низької щільності", - пояснює експерт.

Запалення сприяє таким процесам, як агрегація тромбоцитів, через що утворюються тромби.

Надмірна кількість солодкого в раціоні призведе до тромбозу (фото: Freepik)

Як розпізнати тромбоз?

Симптоми утворення тромбу включають:

пульсуючий або судомний біль

набряк

почервоніння

тепло в нозі або руці

раптова задишка

різкий біль у грудях

кашель

виділення крові

Симптоми тромбозу не з найприємніших, проте є перелік напоїв, які спричиняють появу тромбів найбільше.

Що не можна пити, щоб уникнути тромбозу?

Щоб зменшити ймовірність утворення тромбів, лікарі радять не вживати занадто багато: