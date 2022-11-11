Артерии затвердеют и посинеют: какие напитки вызывают образование тромбов у человека

Как питание влияет на тромбы?

Диета играет огромную роль в нашем здоровье. К примеру, некоторые продукты могут увеличить вероятность набора веса или повышение уровня холестерина. Однако то, что мы пьем, может оказать не меньшее влияние.

По словам диетолога Рори Батта из компании, занимающейся приготовлением пищи, сладкие напитки могут быть одними из виновников образования тромбов из-за их влияния на уровень холестерина.

"Сладкие продукты также принимают участие в провоцировании атеросклероза. Сахар приносит с собой много стресса и воспаления, что вынуждает липопротеины низкой плотности образовывать окисленные липопротеины низкой плотности", - объясняет эксперт.

Воспаление способствует таким процессам, как агрегация тромбоцитов, из-за чего образуются тромбы.

Чрезмерное количество сладкого в рационе приведет к тромбозу (фото: Freepik)

Как распознать тромбоз?

Симптомы образования тромба включают:

пульсирующая или судорожная боль

отек

покраснение

тепло в ноге или руке

внезапная одышка

резкая боль в груди

кашель

выделение крови

Симптомы тромбоза не из самых приятных, однако есть перечень напитков, которые вызывают появление тромбов больше.

Что нельзя пить во избежание тромбоза?

Чтобы снизить вероятность образования тромбов, врачи советуют не употреблять слишком много: