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Артем Пивоваров розкрив невідомий факт про Klavdia Petrivna

Що відомо про Клавдію Петрівну (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий український співак Артем Пивоваров, який записав потужний дует із загадковою артисткою Klavdia Petrivna, зізнався, що думає про дівчину. Артист бачив її без маски та капелюха, а також знає те, чого не знають її фани.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Пивоваров розповів в інтерв'ю Раміні Есхакзай, яке вже вийшло на її YouTube.

Хто був ініціатором дуету

Пивоваров зазначив, що він та Klavdia Petrivna випустили трек в рамках його проекту "Твої вірші, мої ноти".

"Я виступаю ініціатором, тому що це мій проект. І в залежності від того, які ідеї приходять до мене, я ділю. Ну, в мене є градації, з ким я міг би це зробити енергетично, сенсово, по наповненню", - пояснив співак.

За словами артиста, пісню "Барабан" він написав приблизно 6 місяців тому. Спочатку він взагалі планував випустити її сольно. Але потім Пивоваров познайомився з Клавдією та її командою.

Пивоваров та Клавдія Петрівна (скріншот)

Невідомий факт про Klavdia Petrivna

Коли артист розповідав про знайомство з дівчиною, він спростував чутки, яки гуляли мережею.

"Ми познайомилися з  Klavdia Petrivna, з її менеджментом. До речі, якщо комусь цікаво, це не Ірина Горова. Бо є люди, чимало людей, які пишуть ,що це її продюсер, це не так", - зазначив Пивоваров.

"В неї є окремий лейбл "Небо Мьюзікc". І виявилось, що ми дуже давно знайомі з нею, вона була на багатьох моїх концертах. І якось так все дуже швидко відбулося, відбулась магія", - додав він.

Коли Пивоваров та Клавдія зустрілися на студії та записали трек, він запропонував їй вперше з'явитися на публіці. І тоді дівчина погодилася, вона вийшла на сцену під час концерту співака у Палаці спорту.

Також Пивоваров розповів, чи було виправдано його очікування, коли він вперше побачив артистку без маски.

"Коли я вперше почув музику Клавдії Петрівни, я трішечки по-іншому собі візуалізував образ цієї людини. Але поспілкувавшись з нею я зрозумів, що не треба судити по зовнішності. Тому що ця дівчинка дійсно доросла не по свої роках", - заявив співак.

 

До слова, раніше ми вже розповідали, що Віктору Павліку зробили операцію.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що Саніну помітили з чоловіком, але це не її обранець.

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