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Артем Мілевський повернувся на футбольне поле: фото із першого переможного матчу

Середа 20 березня 2024 15:35
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Артем Мілевський повернувся на футбольне поле: фото із першого переможного матчу Артем Мілевський зіграв переможний матч (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Колишній нападник збірної України та київського Динамо Артем Мілевський повернувся на футбольне поле. Він взяв участь у матчі напівпрофесіональної ліги KSL у Києві і його команда здобула перемогу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію KSL KYIV в Instagram.

Мілевський повернувся на футбольне поле

"Перші кадри з ігрового візиту Артема Мілевського до наших змагань. На рівні з іншими учасниками він готувався до гри та насолоджувався футболом", - йдеться у повідомленні.

39-річний колишній футболіст зіграв за команду "Золотий резерв", яка 17 березня змагалася із "Воскресенкою". У цьому матчі Артем Мілевський не забив гола, але його команда перемогла з рахунком 3:1.

Команда "Золотий резерв", в якій зіграв Мілевський, за 16 турів вже набрала 38 балів і є лідером турнірної таблиці Суперліги. Вона відірвалась від найсильнішого свого суперника на 4 бали.

Артем Мілевський повернувся на футбольне поле: фото із першого переможного матчуАртем Мілевський повернувся на футбольне поле: фото із першого переможного матчуАртем Мілевський повернувся на футбольне поле: фото із першого переможного матчуАртем Мілевський повернувся на футбольне поле: фото із першого переможного матчуАртем Мілевський повернувся на футбольне поле: фото із першого переможного матчуАртем Мілевський повернувся на футбольне поле: фото із першого переможного матчуАртем Мілевський повернувся на футбольне поле: фото із першого переможного матчуАртем Мілевський повернувся на футбольне поле: фото із першого переможного матчуАртем Мілевський повернувся на футбольне поле: фото із першого переможного матчуМілевський зіграв перший переможний матч після довгої перерви (фото: Instagram/KSL KYIV)

Мілевському вдалося побороти життєві труднощі

Після завершення ігрової кар'єри у 2021 році Мілевський помітно набрав вагу та загалом виглядав нездоровим. Згодом у нього розпочалися проблеми із алкоголем. Близькі та друзі намагалися йому допомогти, втім екс-футболіст тривалий час відкидав їхню допомогу.

Однак торік ситуація з алкоголізмом загострилась, за сприяння президента клубу "Динамо" Ігоря Суркіса Мілевський таки пройшов реабілітацію у столичній клініці і вже в грудні повернувся до нормального життя. У січні 2024 року колишній форвард збірної України повідомив фанатам, що повертається на футбольне поле.

Також відомо, що Суркіс запропонував Мілевському посаду у київському клубі, але футболіст поки не дав відповіді на пропозицію.

Читайте також про те, що Мілевський розкрив найбільші преміальні в кар'єрі.

Раніше ми писали про те, що Мілевський вперше з'явився на публіці після госпіталізації.

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