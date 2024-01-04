За прем'єрний Мундіаль. Мілевський розкрив найбільші преміальні в кар'єрі

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський розповів про найбільші фінансові виплати за підсумками подвигів на футбольному полі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitch-канал Timi_1010 .

38-річний колишній футболіст пригадав найуспішний з фінансової точки зору турнір. Найбільше заробив тоді ще юний вихованець київського "Динамо" після дебютного для національної команди чемпіонату світу.

"Найбільші преміальні в кар'єрі? Після ЧС-2006. 150 тисяч доларів. Не 50, а 150 тисяч доларів мені дали за чемпіонат світу. А хлопці, хто грав усі матчі в основному складі, там десь під "лям" був, напевно", – заявив Мілевський.

Екс-форвард захищав кольори "синьо-жовтих" у 2006-2012 рр. та провів 50 матчів, у яких забив 8 м'ячів. Окрім Мундіалю в Німеччині, він також брав участь у домашньому Євро-2012. Останній поєдинок у складі збірної – проти Молдови (0:0) у відборі до ЧС-2014.

Хто такий Артем Мілевський

Уродженець Мінська, входить до групи вихованців Павла Яковенка 1985 року народження разом із Алієвим, Ярмашем та іншими. На професіональному рівні дебютував у сезоні 2001/02 у друголіговому "Борисфені-2" з Борисполя.

У лавах першої команди "Динамо" вперше зіграв навесні 2003 року. Виступав за "біло-синіх" понад 10 років. За цей час встиг завоювати 3 чемпіонські титули, 4 Кубка та 3 Суперкубка України. У сезоні 2009/10 став найкращим бомбардиром УПЛ.

Спробував сили в іноземних чемпіонатах. Зокрема, виступав за турецький "Газіантепспор", хорватські "Хайдук" і РНК "Спліт", румунську "Конкордію", російський "Тосно", брестське "Динамо" (двічі) та угорську "Кішварду". Останнім клубом у кар'єрі став закарпатський "Минай".

Ще в молоді роки потрапляв на сторінки світської хроніки та закріпився в громадській думці як гульвіса. Восени пройшов реабілітацію в одній зі столичних клінік. Лікування оплатив президент "Динамо" Ігор Суркіс.