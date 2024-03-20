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Артем Милевский вернулся на футбольное поле: фото с первого победного матча

Среда 20 марта 2024 15:35
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Артем Милевский вернулся на футбольное поле: фото с первого победного матча Артем Милевский сыграл победный матч (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Бывший нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский вернулся на футбольное поле. Он принял участие в матче полупрофессиональной лиги KSL в Киеве и его команда победила.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию KSL KYIV в Instagram.

Милевский вернулся на футбольное поле

"Первые кадры с игрового визита Артема Милевского к нашим соревнованиям. Наравне с другими участниками он готовился к игре и наслаждался футболом", - говорится в сообщении.

39-летний бывший футболист сыграл за команду "Золотой резерв", которая 17 марта соревновалась с "Воскресенкой". В этом матче Артем Милевский не забил гол, но его команда победила со счетом 3:1.

Команда "Золотой резерв", в которой сыграл Милевский, за 16 туров уже набрала 38 баллов и является лидером турнирной таблицы Суперлиги. Она оторвалась от сильнейшего своего соперника на 4 балла.

Артем Милевский вернулся на футбольное поле: фото с первого победного матчаАртем Милевский вернулся на футбольное поле: фото с первого победного матчаАртем Милевский вернулся на футбольное поле: фото с первого победного матчаАртем Милевский вернулся на футбольное поле: фото с первого победного матчаАртем Милевский вернулся на футбольное поле: фото с первого победного матчаАртем Милевский вернулся на футбольное поле: фото с первого победного матчаАртем Милевский вернулся на футбольное поле: фото с первого победного матчаАртем Милевский вернулся на футбольное поле: фото с первого победного матчаАртем Милевский вернулся на футбольное поле: фото с первого победного матчаМилевский сыграл первый победный матч после долгого перерыва (фото: Instagram/KSL KYIV)

Милевскому удалось побороть жизненные трудности

После завершения игровой карьеры в 2021 году Милевский заметно набрал вес и выглядел нездоровым. Потом у него начались проблемы с алкоголем. Близкие и друзья пытались ему помочь, но экс-футболист долгое время отвергал их помощь.

Однако в прошлом году ситуация с алкоголизмом обострилась, при содействии президента клуба "Динамо" Игоря Суркиса Милевский прошел реабилитацию в столичной клинике и уже в декабре вернулся к нормальной жизни. В январе 2024 года бывший форвард сборной Украины сообщил фанатам, что возвращается на футбольное поле.

Также известно, что Суркис предложил Милевскому должность в киевском клубе, но футболист пока не дал ответа на предложение.

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