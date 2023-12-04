Разючі зміни. Мілевський вперше з'явився на публіці після госпіталізації: фото

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський вийшов у люди після реабілітації в одній зі столичних клінік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram зірки .

38-річний екс-футболіст нормалізував власне життя. Разом із другом він відвідав Національну оперу України в Києві.

"Зміна картинки. Трохи про вчора. Недільний вайб. Я та Серьога прийшли подивитися концерт покоління Next", – коротко описав подію Мілевський.

Скандальний спортсмен прийшов до театру опери та балету в чорних піджаку та класичних штанах. Також він значно посвіжів і отримав порцію компліментів від шанувальників у коментарях. "Ось тепер зовсім інший компот", "Приємно дивитися", "Відчуваю повернення легенди", – пишуть користувачі.

Фанати Мілевського забили на сполох у вересні. Тоді в мережі з'явилося відео, де колишній футболіст у немедійному стані ставив автографи на футболці для сумнівного аукціону. Згодом його поклали до лікарні, а реабілітацію оплатив президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Хто такий Артем Мілевський

Уродженець Мінська, яскравий представник плеяди вихованців Павла Яковенка 1985 року народження. На професіональному рівні дебютував у сезоні 2001/02 у друголіговому "Борисфені-2" з Борисполя.

У лавах першої команди "Динамо" вперше зіграв навесні 2003 року. Виступав за "біло-синіх" понад 10 років. За цей час встиг завоювати 3 чемпіонські титули, 4 Кубка та 3 Суперкубка України. У сезоні 2009/10 став найкращим бомбардиром УПЛ.

Спробував сили в іноземних чемпіонатах. Зокрема, виступав за турецький "Газіантепспор", хорватські "Хайдук" і РНК "Спліт", румунську "Конкордію", російський "Тосно", брестське "Динамо" (двічі) та угорську "Кішварду". Останнім клубом у кар'єрі став закарпатський "Минай".

У складі збірної України провів 50 матчів, у яких забив 8 м'ячів. Учасник ЧС-2006 і Євро-2012. Ще в молодому віці регулярно потрапляв на сторінки світської хроніки та закріпився в суспільній свідомості з реноме гульвіси.