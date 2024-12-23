Арсен Мірзоян сказав, що думає про артистів, які втекли за кордон

Так, зі слів Арсена, йому не цікаво думати про тих артистів, які перебувають за кордоном.

Він наголосив на тому, що зараз багато хто намагається змінити свої погляди та позицію, проте справжнє ставлення до української культури і патріотизму проявляється у вчинках, а не в словах.

"Я пам'ятаю всіх абсолютно артистів і програмних директорів, які змінювали позицію по ситуації на ультрапатріотичну. Саме програмні свого часу ставили те сміття, формуючи смаки. Тепер змушені кричати, що все російське - лайно. А де ви всі раніше були?", - сказав Мірзоян.

Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Також співак прокоментував поширену думку, що українці за кордоном донатять менше, а деякі виконавці привозять з міжнародних концертів незначні суми.

"Так і є. Середній чек донатів в Україні набагато вищий, ніж за кордоном. Крім поодиноких випадків, великих якихось заходів в Америці. Але це мова про діаспору, яка живе там давно. А якщо йдеться про Європу, то такої діаспори там немає. Там українці-біженці. Вони, скажімо так, у скрутному становищі. Бо деякі країни знизили розмір грошових виплат", - висловився Арсен.