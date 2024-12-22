Арсен Мірзоян висловився про шалений успіх "Кульбаб" Тоні Матвієнко
Український співак Арсен Мірзоян пояснив, чому, на його думку, пісня дружини Тоні Матвієнко "Кульбаби", яку вона кілька років тому присвятила йому, лише зараз вирвалася у тренди.
Своєю думкою артист поділився в інтерв'ю РБК-Україна.
Так, нещодавно пісня "Кульбаби" стала справжнім хітом у мережі, завоювавши особливу популярність серед молоді - українці використовують її як музичний супровід до своїх відео або просто насолоджуються мелодійними рядками, підспівуючи.
Арсен Мірзоян каже, що деякі артисти навмисне інвестують великі суми грошей у просування своїх пісень, щоб вони стали популярними та потрапили в тренди.
Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)
Однак у випадку з композицією, виконаною його дружиною, популярність прийшла природно, без додаткових зусиль чи фінансових вкладень. Це стало приємним і несподіваним сюрпризом, яким вони щиро радіють.
"Просто деякі артисти, коли роблять треки, вкладають купу грошей, щоб пісня отак "пішла". Тоді це зрозумілий прогнозований результат, попадання в тренди. А тут - все сталося само собою. Радіємо цьому", - зізнався співак.
Що відомо про пісню "Кульбаби"
Пісня "Кульбаби" була написана 23 лютого 2022 року, і спочатку Тоня Матвієнко планувала презентувати її в травні того ж року. Проте через початок повномасштабної війни випуск композиції був відкладений і відбувся тільки в грудні 2022 року.
Лише через два роки після релізу пісня стала хітом, піднявшись на верхівку музичних чартів.
Сама ж виконавиця зізнається, що й досі не може зрозуміти, що саме стало причиною такої популярності. Однак вона впевнена, що цьому сприяла українська молодь, яка активно використовує композицію для відео в соцмережах.
Тоня також поділилася, що присвятила цю пісню своєму чоловікові, Арсену Мірзояну.
Повне інтерв'ю з Арсеном Мірзояном читайте у понеділок, 23 грудня.
До слова, нещодавно Тоня Матвієнко зізналася, як з братами поділила спадщину мами.