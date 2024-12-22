ua en ru
Нд, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Арсен Мірзоян висловився про шалений успіх "Кульбаб" Тоні Матвієнко

Неділя 22 грудня 2024 22:10
UA EN RU
Арсен Мірзоян висловився про шалений успіх "Кульбаб" Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Арсен Мірзоян пояснив, чому, на його думку, пісня дружини Тоні Матвієнко "Кульбаби", яку вона кілька років тому присвятила йому, лише зараз вирвалася у тренди.

Своєю думкою артист поділився в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, нещодавно пісня "Кульбаби" стала справжнім хітом у мережі, завоювавши особливу популярність серед молоді - українці використовують її як музичний супровід до своїх відео або просто насолоджуються мелодійними рядками, підспівуючи.

Арсен Мірзоян каже, що деякі артисти навмисне інвестують великі суми грошей у просування своїх пісень, щоб вони стали популярними та потрапили в тренди.

Арсен Мірзоян висловився про шалений успіх &quot;Кульбаб&quot; Тоні Матвієнко

Арсен Мірзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Однак у випадку з композицією, виконаною його дружиною, популярність прийшла природно, без додаткових зусиль чи фінансових вкладень. Це стало приємним і несподіваним сюрпризом, яким вони щиро радіють.

"Просто деякі артисти, коли роблять треки, вкладають купу грошей, щоб пісня отак "пішла". Тоді це зрозумілий прогнозований результат, попадання в тренди. А тут - все сталося само собою. Радіємо цьому", - зізнався співак.

Що відомо про пісню "Кульбаби"

Пісня "Кульбаби" була написана 23 лютого 2022 року, і спочатку Тоня Матвієнко планувала презентувати її в травні того ж року. Проте через початок повномасштабної війни випуск композиції був відкладений і відбувся тільки в грудні 2022 року.

Лише через два роки після релізу пісня стала хітом, піднявшись на верхівку музичних чартів.

Сама ж виконавиця зізнається, що й досі не може зрозуміти, що саме стало причиною такої популярності. Однак вона впевнена, що цьому сприяла українська молодь, яка активно використовує композицію для відео в соцмережах.

Тоня також поділилася, що присвятила цю пісню своєму чоловікові, Арсену Мірзояну.

Повне інтерв'ю з Арсеном Мірзояном читайте у понеділок, 23 грудня.

До слова, нещодавно Тоня Матвієнко зізналася, як з братами поділила спадщину мами.

Також артистка пройшлася по творчості Klavdia Petrivna.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тоня Матвієнко Арсен Мірзоян Зірки шоу-бізнесу
NEWS
"Бути в усіх кабінетах". Зеленський поставив завдання українським дипломатам на 2025 рік
"Бути в усіх кабінетах". Зеленський поставив завдання українським дипломатам на 2025 рік