Арсен Мирзоян сказал, что думает об артистах, которые сбежали за границу

Так, по словам Арсена, ему не интересно думать о тех артистах, которые находятся за рубежом.

Он отметил, что сейчас многие пытаются изменить свои взгляды и позицию, однако настоящее отношение к украинской культуре и патриотизму проявляется в поступках, а не в словах.

"Я помню всех абсолютно артистов и программных директоров, которые меняли позицию по ситуации на ультрапатриотическую. Именно программные в свое время ставили тот мусор, формируя вкусы. Теперь вынуждены кричать, что все русское - дерьмо. А где вы все раньше были?", - сказал Мирзоян.

Арсен Мирзоян (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Также певец прокомментировал распространенное мнение, что украинцы за рубежом донатят меньше, а некоторые исполнители привозят с международных концертов незначительные суммы.

"Так и есть. Средний чек донатов в Украине намного выше, чем за рубежом. Кроме единичных случаев, больших каких-то мероприятий в Америке. Но это речь о диаспоре, которая живет там давно. А если речь идет о Европе, то такой диаспоры там нет. Там украинцы-беженцы. Они, скажем так, в трудном положении. Потому что некоторые страны снизили размер денежных выплат", - высказался Арсен.