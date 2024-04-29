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Арсен Мірзоян прокоментував чутки про зради Тоні Матвієнко

Арсен Мірзоян з Тонею Матвієнко (фото: facebook.com/a.matviyenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Український виконавець Арсен Мірзоян відповів, що думає про плітки з приводу його зрад дружині, співачці Тоні Матвієнко.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю музиканта для програми "33 запитання від Люкс ФМ".

Деталі

Зі слів артиста, на новини про те, що він начебто зраджує дружині, Арсен не реагує.

На його думку, лише жовта преса може собі дозволити подібний матеріал.

Однак якщо мова йде про адекватне ЗМІ, то пресслужба Мірзояна починає реагувати і спростовувати це.

Зірка заявляє, що вони з Тоною просто сміються над такими статтями. В їхніх стосунках немає жодних непорозумінь, адже вони вже понад 10 років разом.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко з дітьми (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

"У здорових нормальних стосунках чоловік ніколи не почне сварку. Це привілей жінки. Все починається з того, що «Я ж просто запитала", - з посмішкою сказав Арсен.

Також він додав, що вони зі співачкою майже не сваряться.

Зазаначимо, Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко разом уже понад 10 років, разом виховують 7-річну доньку Ніну.

До стосунків із дочкою покійної Ніни Матвієнко співак був у шлюбі з жінкою на ім'я Ганна, яка народила йому двох синів.

 

Нещодавно українська співачка розкрила нові деталі роману з одруженим продюсером.

Також Раміна вперше зізналась, хто став ініціатором їхнього з нареченим розриву.

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