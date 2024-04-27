"В мені є дитяча наївність". Українська співачка розкрила нові деталі роману з одруженим продюсером

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для OBOZ.UA .

Деталі

Нещодавно артистка зізналась, що у неї з Дмитром були стосунки довжиною у вісім років.

Все почалося, коли вона була учасницею гурту "Гарячий шоколад".

"Наша любов до музики і творчості в певний момент переросла в справжні почуття одне до одного. Мені було вісімнадцять років, ми працювали пліч-о-пліч по двадцять чотири години на добу. Ми написали багато пісень, в тому числі для найвідоміших виконавців - Ані Лорак, Тіни Кароль та інших. Цілком природно, що ми зблизилися", - поділилася виконавиця.

Клімашенко був одружений, але це не завадило закоханим. Артистка зізналася, що знала дружину Дмитра особисто, але в молодості не усвідомлювала повністю, наскільки жінка постраждала від того, що її чоловік мав зв'язок з іншою.

Дмитро Клімашенко (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Пізніше вона зателефонувала Аніці та вибачилася. З плином часу співачка прийняла рішення покинути колектив.

За словами TAYANNA, Клімашенко обурився через це і зажадав, щоб вона заплатила штраф за порушення контракту, який склав 50 тисяч доларів.

Кілька років Тетяна виплачувала цю суму.

Згодом експродюсер Решетняк заявив у програмі "Зірковий шлях", що у нього не було довготривалого роману із колишньою підопічною.

"Вона товаришувала, спілкувалася з моєю родиною. Її сприймали як свою людину, але жодним чином не у тій ролі, про яку вона говорила. Це ж нонсенс. Такого не може бути. Це не правда. Її любив і батько мій покійний, і моя родина, і сестра, і мама, і дружина, і діти. Навіть якщо були якісь грішки, то вони залишалися між нами. Але це не обов'язково, щоб хтось про це говорив і знав", - говорив Дмитро.

Артистка заявила, що після розкриття цієї історії вона стала обережнішою в обговоренні свого особистого життя публічно.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

"Інколи я думаю, що не завжди потрібно говорити всю правду. Люди є різні, і можуть сприймати це через свою призму бачення життя. В мені дійсно присутня якась дитяча відвертість і наївність",- зізналася зірка.

"Мені навіть часом кажуть: "Вам треба вийти заміж за чоловіка, який буде знати вашу цю тонкість і оберігати". А ще радять виписувати пережите в піснях, а в інтерв'ю не завжди розповідати правду. Тому що я ж так само тонко потім реагую на коментарі й ситуації, які потім відбуваються", - додала вона.