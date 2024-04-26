"Було повне розчарування". Раміна вперше зізналась, хто став ініціатором їхнього з нареченим розриву

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск YouTube-проєкт блогерки "30+" , куди вона запросила свого колишнього.

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Зі слів знаменитості, ініціатором розставання став Женя. Перед цим пара ходила на парну терапію, тому що хотіла врятувати стосунки. Однак після неї сварилася ще більше.

"У нас останні два роки були такі стосунки, які можна було припиняти. Колись я йому написала повідомлення, що "вдячна тобі за два моменти у своєму житті: коли я тебе зустріла і коли ми розсталися", - розповіла Есхакзай.

Після розриву з коханим, зізналася журналістка, вона була дуже розчарована, адже із цією людиною планувала прожити все життя. Це був план і вони його дотримувалися.

Раміна Есхакзай з Євгеном Проніним (фото: instagram.com/raminalalala)

"Я була зациклена в стосунках на тому, щоб у майбутньому ми пройшли марафон із випробувань, ніж насолоджувалася тим, що є. Для мене це була трагедія, що мені зробили пропозицію, 5 років прожила з людиною і на цьому все. Я хотіла говорити людям погане про Женю, тому що він мене, як жінку поранив", - поділилася знаменитість.

Також зірка розповіла, що Євген "придумав максимально тупу причину розставання: що його втомило, що вона постійно запізнється".

"Я відповіла, що, коли почали зустрічатися, ти цього не помічав? Він мені потім сказав: "Раміна, ти настільки крута, що я навіть не можу дотягнутися до тебе", - такі дві різні причини", - додала вона.

Зрештою блогерці вдалося пробачити Проніну. Це сталося після його душевного повідомлення.

"Раміна, те, що наші стосунки не вдалися, для мене теж така трагедія, як і для тебе. Я так само переживаю це, як особисту невдачу. Ми з тобою не спілкувалися майже рік. У мене змінилося бачення життя, ті люди, з якими я думав, що не буду спілкуватися, виявилися прикольними і я з ними спілкуюся", - йшлося в смс від Євгена.

"Він написав велике повідомлення, сказав просто “вибач”. У мене були сльози на очах, наче я чекала це повідомлення цілий рік, і я відповіла йому: “Женя, ти виявився нормальною людиною”. І після цього повідомлення у мене не було бажання про Женю казати щось погане, я поставилась до нього, як до звичайної людини", - зізналася Есхакзай.

Також зірка порадила всім чоловікам і жінкам сходити до спеціаліста, який допоможе пережити розрив з коханою людиною.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Раміна оголосила про розставання з Євгеном Проніним. Новина стала повною несподіванкою, адже пара була разом п'ять років та готувала до весілля.

Тоді журналістка зазначала, що на їхні стосунки серйозно вплинула її робота, адже під час війни вона почала все більше часу приділяти новим проєктам та менше проводила його з обранцем.