Арсен Мирзоян прокомментировал слухи об изменах Тоне Матвиенко

Украинский исполнитель Арсен Мирзоян ответил, что думает о сплетнях по поводу его измен жене, певице Тони Матвиенко.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью музыканта для программы "33 вопроса от Люкс ФМ".
По словам артиста, на новости о том, что он якобы изменяет жене, Арсен не реагирует.
По его мнению, только желтая пресса может себе позволить подобный материал.
Однако если речь идет об адекватном СМИ, то пресс-служба Мирзояна начинает реагировать и опровергать это.
Звезда заявляет, что они с Тоной просто смеются над такими статьями. В их отношениях нет никаких недоразумений, ведь они уже более 10 лет вместе.
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко с детьми (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)
"В здоровых нормальных отношениях мужчина никогда не начнет ссору. Это привилегия женщины. Все начинается с того, что "Я же просто спросила", - с улыбкой сказал Арсен.
Также он добавил, что они с певицей почти не ссорятся.
Отметим, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко вместе уже более 10 лет, вместе воспитывают 7-летнюю дочь Нину.
До отношений с дочерью покойной Нины Матвиенко певец был в браке с женщиной по имени Анна, которая родила ему двух сыновей.
Недавно украинская певица раскрыла новые детали романа с женатым продюсером.
Также Рамина впервые призналась, кто стал инициатором их с женихом разрыва.