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Ароматные грибные соусы от ТВ-кулинара: их могут приготовить даже неопытные любители

Автор: Тетяна Самарук

Считается, что первый соус придумали примерно в 25 году до нашей эры. Хотя историки говорят, что их могли готовить и раньше, просто рецептуру не записывали.

Сейчас в кулинарии широко используют грибные соусы из-за их вкусовых качеств и аромата. Они прекрасно сочетаются с мясом и овощами. Главное - выдержать рецептуру, которой поделился участник популярного шоу "Адская кухня" Юрий Диденко на сайте "Нового канала".

Соус с белыми грибами

Ингредиенты:

  • 50 г лука
  • 10 г чеснока
  • 5 г ягод можжевельника
  • 400 г замороженных белых грибов
  • 300 г сливок 18% жирности
  • соль, сахар, черный перец, растительное масло для обжаривания.

Как готовить

Мелко нарезаем лук, чеснок и ягоды можжевельника. Все обжариваем на растительном масле.

Всыпаем белые грибы и обжариваем до золотистой корочки. Далее заливаем все сливками и протушиваем.

Доводим до вкуса солью, сахаром, черным перцем. По желанию можно добавить зелень.

Соус с вешенками

Ингредиенты:

  • 200 мл сливок 18% жирности
  • 100 г плавленого сыра типа Viola
  • 100 г сыра дорблю либо, по желанию, возьмите любой сыр, который вам нравится
  • 200 г грибов вешенок
  • соль, сахар по вкусу

Как готовить

Поместите сыр в кастрюлю и доведите до кипения. Отдельно на сливочном масле обжарьте грибы.

Переложите их к сырному соусу и доведите до вкуса солью и сахаром.

Соус с шампиньонами

Ингредиенты:

  • 400 г шампиньонов
  • 15 г чеснока
  • 400 г говяжьего бульона
  • оливковое и сливочное масло, мука, соль, перец, сахар.

Как готовить

Нарезаем грибы слайсами, мелко режем чеснок. Все обжариваем на смеси оливкового и сливочного масел.

Там же на сковороде готовим "ру" - это смесь сливочного масла и муки в пропорции один к двум.

В обжаренные грибы добавляем заранее приготовленный бульон.

Постепенно доводим соус до загустевания. Усиливаем вкус солью, перцем и сахаром.

Ранее мы сообщали, как приготовить печенье из сериала "Игра в кальмара".

А также рассказывали о том, что известный кулинар дал рецепт настоящей пахлавы.

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