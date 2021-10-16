Ароматные грибные соусы от ТВ-кулинара: их могут приготовить даже неопытные любители

Считается, что первый соус придумали примерно в 25 году до нашей эры. Хотя историки говорят, что их могли готовить и раньше, просто рецептуру не записывали.
Сейчас в кулинарии широко используют грибные соусы из-за их вкусовых качеств и аромата. Они прекрасно сочетаются с мясом и овощами. Главное - выдержать рецептуру, которой поделился участник популярного шоу "Адская кухня" Юрий Диденко на сайте "Нового канала".
Ингредиенты:
Как готовить
Мелко нарезаем лук, чеснок и ягоды можжевельника. Все обжариваем на растительном масле.
Всыпаем белые грибы и обжариваем до золотистой корочки. Далее заливаем все сливками и протушиваем.
Доводим до вкуса солью, сахаром, черным перцем. По желанию можно добавить зелень.
Ингредиенты:
Как готовить
Поместите сыр в кастрюлю и доведите до кипения. Отдельно на сливочном масле обжарьте грибы.
Переложите их к сырному соусу и доведите до вкуса солью и сахаром.
Ингредиенты:
Как готовить
Нарезаем грибы слайсами, мелко режем чеснок. Все обжариваем на смеси оливкового и сливочного масел.
Там же на сковороде готовим "ру" - это смесь сливочного масла и муки в пропорции один к двум.
В обжаренные грибы добавляем заранее приготовленный бульон.
Постепенно доводим соус до загустевания. Усиливаем вкус солью, перцем и сахаром.
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