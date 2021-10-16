Ароматные грибные соусы от ТВ-кулинара: их могут приготовить даже неопытные любители

Соус с белыми грибами

Ингредиенты:

50 г лука

10 г чеснока

5 г ягод можжевельника

400 г замороженных белых грибов

300 г сливок 18% жирности

соль, сахар, черный перец, растительное масло для обжаривания.

Как готовить

Мелко нарезаем лук, чеснок и ягоды можжевельника. Все обжариваем на растительном масле.

Всыпаем белые грибы и обжариваем до золотистой корочки. Далее заливаем все сливками и протушиваем.

Доводим до вкуса солью, сахаром, черным перцем. По желанию можно добавить зелень.

Соус с вешенками

Ингредиенты:

200 мл сливок 18% жирности

100 г плавленого сыра типа Viola

100 г сыра дорблю либо, по желанию, возьмите любой сыр, который вам нравится

200 г грибов вешенок

соль, сахар по вкусу

Как готовить

Поместите сыр в кастрюлю и доведите до кипения. Отдельно на сливочном масле обжарьте грибы.

Переложите их к сырному соусу и доведите до вкуса солью и сахаром.

Соус с шампиньонами

Ингредиенты:

400 г шампиньонов

15 г чеснока

400 г говяжьего бульона

оливковое и сливочное масло, мука, соль, перец, сахар.

Как готовить

Нарезаем грибы слайсами, мелко режем чеснок. Все обжариваем на смеси оливкового и сливочного масел.

Там же на сковороде готовим "ру" - это смесь сливочного масла и муки в пропорции один к двум.

В обжаренные грибы добавляем заранее приготовленный бульон.

Постепенно доводим соус до загустевания. Усиливаем вкус солью, перцем и сахаром.