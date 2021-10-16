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Ароматні грибні соуси від ТБ-кулінара: їх можуть приготувати навіть недосвідчені любителі

Автор: Тетяна Самарук

Вважається, що перший соус придумали приблизно у 25 році до нашої ери. Хоча історики кажуть, що їх могли готувати й раніше, просто рецептуру не записували.

Зараз в кулінарії широко використовують грибні соуси через їх смакових якостей і аромату. Вони прекрасно поєднуються з м'ясом і овочами. Головне - витримати рецептуру, якою поділився учасник популярного шоу "Пекельна кухня" Юрій Діденко на сайті "Нового каналу".

Соус з білими грибами

Інгредієнти:

  • 50 г цибулі
  • 10 г часнику
  • 5 г ягід ялівцю
  • 400 г заморожених білих грибів
  • 300 г вершків 18% жирності
  • сіль, цукор, чорний перець, рослинна олія для обсмажування.

Як готувати

Дрібно нарізаємо цибулю, часник і ягоди ялівцю. Все обсмажуємо на рослинній олії.

Всипаємо білі гриби й обсмажуємо до золотистої скоринки. Далі заливаємо все вершками й протушкуємо.

Доводимо до смаку сіллю, цукром, чорним перцем. За бажанням можна додати зелень.

Соус з гливами

Інгредієнт:

  • 200 мл вершків 18% жирності
  • 100 г плавленого сиру типу Viola
  • 100 г сиру дорблю або, за бажанням, візьміть будь-який сир, який вам подобається
  • 200 г грибів глив
  • сіль, цукор до свого смаку

Як готувати

Помістіть сир в каструлю і доведіть до кипіння. Окремо на вершковому маслі обсмажте гриби.

Перекладіть їх до сирного соусу і доведіть до смаку сіллю і цукром.

Соус з печерицями

Інгредієнт:

  • 400 г печериць
  • 15 г часнику
  • 400 г яловичого бульйону
  • оливкове і вершкове масло, борошно, сіль, перець, цукор.

Як готувати

Нарізаємо гриби слайсами, дрібно ріжемо часник. Все обсмажуємо на суміші оливкового і вершкового масел.

Там же на сковороді готуємо "ру" - це суміш вершкового масла і борошна в пропорції один до двох.

У обсмажені гриби додаємо заздалегідь приготований бульйон.

Поступово доводимо соус до загусання. Підсилюємо смак сіллю, перцем і цукром.

Раніше ми повідомляли, як приготувати печиво з серіалу "Гра в кальмара".

А також розповідали про те, що відомий кулінар дав рецепт справжньої пахлави.

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