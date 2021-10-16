Ароматні грибні соуси від ТБ-кулінара: їх можуть приготувати навіть недосвідчені любителі

Соус з білими грибами

Інгредієнти:

50 г цибулі

10 г часнику

5 г ягід ялівцю

400 г заморожених білих грибів

300 г вершків 18% жирності

сіль, цукор, чорний перець, рослинна олія для обсмажування.

Як готувати

Дрібно нарізаємо цибулю, часник і ягоди ялівцю. Все обсмажуємо на рослинній олії.

Всипаємо білі гриби й обсмажуємо до золотистої скоринки. Далі заливаємо все вершками й протушкуємо.

Доводимо до смаку сіллю, цукром, чорним перцем. За бажанням можна додати зелень.

Соус з гливами

Інгредієнт:

200 мл вершків 18% жирності

100 г плавленого сиру типу Viola

100 г сиру дорблю або, за бажанням, візьміть будь-який сир, який вам подобається

200 г грибів глив

сіль, цукор до свого смаку

Як готувати

Помістіть сир в каструлю і доведіть до кипіння. Окремо на вершковому маслі обсмажте гриби.

Перекладіть їх до сирного соусу і доведіть до смаку сіллю і цукром.

Соус з печерицями

Інгредієнт:

400 г печериць

15 г часнику

400 г яловичого бульйону

оливкове і вершкове масло, борошно, сіль, перець, цукор.

Як готувати

Нарізаємо гриби слайсами, дрібно ріжемо часник. Все обсмажуємо на суміші оливкового і вершкового масел.

Там же на сковороді готуємо "ру" - це суміш вершкового масла і борошна в пропорції один до двох.

У обсмажені гриби додаємо заздалегідь приготований бульйон.

Поступово доводимо соус до загусання. Підсилюємо смак сіллю, перцем і цукром.