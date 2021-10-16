Ароматні грибні соуси від ТБ-кулінара: їх можуть приготувати навіть недосвідчені любителі

Вважається, що перший соус придумали приблизно у 25 році до нашої ери. Хоча історики кажуть, що їх могли готувати й раніше, просто рецептуру не записували.
Зараз в кулінарії широко використовують грибні соуси через їх смакових якостей і аромату. Вони прекрасно поєднуються з м'ясом і овочами. Головне - витримати рецептуру, якою поділився учасник популярного шоу "Пекельна кухня" Юрій Діденко на сайті "Нового каналу".
Інгредієнти:
Як готувати
Дрібно нарізаємо цибулю, часник і ягоди ялівцю. Все обсмажуємо на рослинній олії.
Всипаємо білі гриби й обсмажуємо до золотистої скоринки. Далі заливаємо все вершками й протушкуємо.
Доводимо до смаку сіллю, цукром, чорним перцем. За бажанням можна додати зелень.
Інгредієнт:
Як готувати
Помістіть сир в каструлю і доведіть до кипіння. Окремо на вершковому маслі обсмажте гриби.
Перекладіть їх до сирного соусу і доведіть до смаку сіллю і цукром.
Інгредієнт:
Як готувати
Нарізаємо гриби слайсами, дрібно ріжемо часник. Все обсмажуємо на суміші оливкового і вершкового масел.
Там же на сковороді готуємо "ру" - це суміш вершкового масла і борошна в пропорції один до двох.
У обсмажені гриби додаємо заздалегідь приготований бульйон.
Поступово доводимо соус до загусання. Підсилюємо смак сіллю, перцем і цукром.
Раніше ми повідомляли, як приготувати печиво з серіалу "Гра в кальмара".
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