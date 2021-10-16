Ароматные грибные соусы от ТВ-кулинара: их могут приготовить даже неопытные любители

Считается, что первый соус придумали примерно в 25 году до нашей эры. Хотя историки говорят, что их могли готовить и раньше, просто рецептуру не записывали.

Сейчас в кулинарии широко используют грибные соусы из-за их вкусовых качеств и аромата. Они прекрасно сочетаются с мясом и овощами. Главное - выдержать рецептуру, которой поделился участник популярного шоу "Адская кухня" Юрий Диденко на сайте "Нового канала".