Ароматные грибные соусы от ТВ-кулинара: их могут приготовить даже неопытные любители
Считается, что первый соус придумали примерно в 25 году до нашей эры. Хотя историки говорят, что их могли готовить и раньше, просто рецептуру не записывали.
Сейчас в кулинарии широко используют грибные соусы из-за их вкусовых качеств и аромата. Они прекрасно сочетаются с мясом и овощами. Главное - выдержать рецептуру, которой поделился участник популярного шоу "Адская кухня" Юрий Диденко на сайте "Нового канала".
Соус с белыми грибами
Ингредиенты:
- 50 г лука
- 10 г чеснока
- 5 г ягод можжевельника
- 400 г замороженных белых грибов
- 300 г сливок 18% жирности
- соль, сахар, черный перец, растительное масло для обжаривания.
Как готовить
Мелко нарезаем лук, чеснок и ягоды можжевельника. Все обжариваем на растительном масле.
Всыпаем белые грибы и обжариваем до золотистой корочки. Далее заливаем все сливками и протушиваем.
Доводим до вкуса солью, сахаром, черным перцем. По желанию можно добавить зелень.
Соус с вешенками
Ингредиенты:
- 200 мл сливок 18% жирности
- 100 г плавленого сыра типа Viola
- 100 г сыра дорблю либо, по желанию, возьмите любой сыр, который вам нравится
- 200 г грибов вешенок
- соль, сахар по вкусу
Как готовить
Поместите сыр в кастрюлю и доведите до кипения. Отдельно на сливочном масле обжарьте грибы.
Переложите их к сырному соусу и доведите до вкуса солью и сахаром.
Соус с шампиньонами
Ингредиенты:
- 400 г шампиньонов
- 15 г чеснока
- 400 г говяжьего бульона
- оливковое и сливочное масло, мука, соль, перец, сахар.
Как готовить
Нарезаем грибы слайсами, мелко режем чеснок. Все обжариваем на смеси оливкового и сливочного масел.
Там же на сковороде готовим "ру" - это смесь сливочного масла и муки в пропорции один к двум.
В обжаренные грибы добавляем заранее приготовленный бульон.
Постепенно доводим соус до загустевания. Усиливаем вкус солью, перцем и сахаром.
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