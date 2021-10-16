Ароматні грибні соуси від ТБ-кулінара: їх можуть приготувати навіть недосвідчені любителі
Вважається, що перший соус придумали приблизно у 25 році до нашої ери. Хоча історики кажуть, що їх могли готувати й раніше, просто рецептуру не записували.
Зараз в кулінарії широко використовують грибні соуси через їх смакових якостей і аромату. Вони прекрасно поєднуються з м'ясом і овочами. Головне - витримати рецептуру, якою поділився учасник популярного шоу "Пекельна кухня" Юрій Діденко на сайті "Нового каналу".
Соус з білими грибами
Інгредієнти:
- 50 г цибулі
- 10 г часнику
- 5 г ягід ялівцю
- 400 г заморожених білих грибів
- 300 г вершків 18% жирності
- сіль, цукор, чорний перець, рослинна олія для обсмажування.
Як готувати
Дрібно нарізаємо цибулю, часник і ягоди ялівцю. Все обсмажуємо на рослинній олії.
Всипаємо білі гриби й обсмажуємо до золотистої скоринки. Далі заливаємо все вершками й протушкуємо.
Доводимо до смаку сіллю, цукром, чорним перцем. За бажанням можна додати зелень.
Соус з гливами
Інгредієнт:
- 200 мл вершків 18% жирності
- 100 г плавленого сиру типу Viola
- 100 г сиру дорблю або, за бажанням, візьміть будь-який сир, який вам подобається
- 200 г грибів глив
- сіль, цукор до свого смаку
Як готувати
Помістіть сир в каструлю і доведіть до кипіння. Окремо на вершковому маслі обсмажте гриби.
Перекладіть їх до сирного соусу і доведіть до смаку сіллю і цукром.
Соус з печерицями
Інгредієнт:
- 400 г печериць
- 15 г часнику
- 400 г яловичого бульйону
- оливкове і вершкове масло, борошно, сіль, перець, цукор.
Як готувати
Нарізаємо гриби слайсами, дрібно ріжемо часник. Все обсмажуємо на суміші оливкового і вершкового масел.
Там же на сковороді готуємо "ру" - це суміш вершкового масла і борошна в пропорції один до двох.
У обсмажені гриби додаємо заздалегідь приготований бульйон.
Поступово доводимо соус до загусання. Підсилюємо смак сіллю, перцем і цукром.
Раніше ми повідомляли, як приготувати печиво з серіалу "Гра в кальмара".
А також розповідали про те, що відомий кулінар дав рецепт справжньої пахлави.