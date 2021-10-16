Ароматні грибні соуси від ТБ-кулінара: їх можуть приготувати навіть недосвідчені любителі

Вважається, що перший соус придумали приблизно у 25 році до нашої ери. Хоча історики кажуть, що їх могли готувати й раніше, просто рецептуру не записували.

Зараз в кулінарії широко використовують грибні соуси через їх смакових якостей і аромату. Вони прекрасно поєднуються з м'ясом і овочами. Головне - витримати рецептуру, якою поділився учасник популярного шоу "Пекельна кухня" Юрій Діденко на сайті "Нового каналу".