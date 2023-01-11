Ароматный и сочный: как приготовить мандариновый пирог на сковороде

Как приготовить мандариновый пирог на сковороде (коллаж: Styler)

Очень хотите порадовать семью вкусной выпечкой, но боитесь готовить в духовке из-за риска отключения света? Вот вам оригинальный рецепт мандаринового пирога, который легко и быстро можно приготовить на сковороде. Эта сдоба поразит гурманов своим сочным и ароматным вкусом.

Оригинальным рецептом пирога с мандаринов поделился шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.