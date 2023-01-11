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Ароматный и сочный: как приготовить мандариновый пирог на сковороде

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Среда 11 января 2023 20:20
Ароматный и сочный: как приготовить мандариновый пирог на сковороде Как приготовить мандариновый пирог на сковороде (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Очень хотите порадовать семью вкусной выпечкой, но боитесь готовить в духовке из-за риска отключения света? Вот вам оригинальный рецепт мандаринового пирога, который легко и быстро можно приготовить на сковороде. Эта сдоба поразит гурманов своим сочным и ароматным вкусом.

Оригинальным рецептом пирога с мандаринов поделился шеф-повар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.

Мандариновый пирог на сковороде

"Вы когда-нибудь жарили мандарины? Если хочется чего-то необычного, но простого и сладкого, предлагаю приготовить мой пирог. Он получается сочным и ароматным. Для него лучше брать кислые мандарины", - пишет кулинар.

Ингредиенты:

  • 5-6 мандарин среднего размера
  • 20 г сливочного масла
  • 30 г сахар
  • можно добавить молотый кардамон или корицу

Для теста:

  • 1 большое яйцо (или 2 маленьких)
  • 50 г молока
  • 50 г сахара
  • 25 г растительного масла
  • 120 г муки
  • 5 г разрыхлитель
  • цедра лимона или ванилин

Как приготовить:

  1. На антипригарную сковороду насыпьте сахар и выложите масло. Помешивайте лопаткой и доведите до карамельного цвета.
  2. Почистите, разрежьте пополам мандарины и удалите косточки. Выложите на сковороду срезом вниз.
  3. Посыпьте специями.
  4. Сразу вылейте подготовленное тесто, где все ингредиенты просто хорошо перемешаны венчиком. Консистенция теста должна быть подобна сметане.
  5. Накройте крышкой и на маленьком огне готовьте пирог, пока тесто не пропечется.
  6. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Следите за огнем, чтобы пирог подрумянился. Карамельный цвет означает, что блюдо испеклось.
  7. Готовый пирог переверните на тарелку, его можно есть даже горячим.

Недавно мы делились праздничными рецептами от Дарьи Цвек.

Читайте также о 3 способах, которые помогут кислые мандарины сделать сладкими.

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