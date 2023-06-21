Ароматні та соковиті. Клопотенко показав рецепт ідеальних курячих гомілок (відео)
Запечені гомілки - це проста та популярна на застіллях страва. Крім того, подавати та готувати гомілки можна різними способами.
Тому Євген Клопотенко розповів, як приготувати ідеальні курячі гомілки у відео на своєму YouTube-каналі.
Що вам знадобиться
Для приготування візьміть:
- 1 кілограм гомілок
- 3 бутони гвоздики
- 50 мл соєвого соусу
- 50 мл меду
- 1 цибулина
- Корінь імбиру
Як готувати
Для початку перекладіть гомілки в окрему миску, додайте туди гвоздику, соєвий соус і мед. Перемішайте це все разом із гомілками. Маринад майже готовий. Особливу роль у ньому відіграє мед, який карамелізується в процесі випікання і надасть солодкого присмаку.
Наступним кроком наріжте цибулю півкільцями. Натріть імбир на терці. Додайте цибулю та імбир до гомілок і знову все перемішайте.
Запікати гомілки краще в рукаві, адже тоді весь маринад залишатиметься всередині, і це суттєво вплине на смак та аромат страви. Тож покладіть гомілки в рукав, його - у форму.
Відправляйте в духовку на 40-60 хвилин за температури 180 градусів. До м'яса можете зробити будь-який улюблений гарнір і смакуйте!
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