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Ароматные и сочные. Клопотенко показал рецепт идеальных куриных голеней (видео)

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Среда 21 июня 2023 08:03
Ароматные и сочные. Клопотенко показал рецепт идеальных куриных голеней (видео) Рецепт запеченных в духовке куриных голеней (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Евгений Клопотенко

Запеченные голени - это простое и популярное на застольях блюдо. Кроме того, подавать и готовить голени можно разными способами.

Потому Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальные куриные голени в видео на своем YouTube-канале.

Что вам понадобится

Для приготовления возьмите:

  • 1 килограмм голеней
  • 3 бутона гвоздики
  • 50 мл соевого соуса
  • 50 мл меда
  • 1 луковица
  • Корень имбиря

Как готовить

Для начала переложите голени в отдельную миску, добавьте туда гвоздику, соевый соус и мед. Перемешайте это вместе с голенями. Маринад почти готов. Особенную роль в нем играет мед, который карамелизируется в процессе выпекания и придаст сладкий вкус.

Следующим шагом нарежьте полукольцами лук. Натрите имбирь на терке. Добавьте лук и имбирь к голеням и снова перемешайте.

Запекать голени лучше в рукаве, ведь весь маринад будет оставаться внутри, и это существенно повлияет на вкус и аромат блюда. Так что положите голени в рукав, его - в форму.

Отправляйте в духовку на 40-60 минут при температуре 180 градусов. К мясу можете сделать любой любимый гарнир и наслаждайтесь!

Раньше мы писали ,как приготовить квас самостоятельно в домашних условиях.

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приготування страв Евгений Клопотенко