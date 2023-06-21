Ароматные и сочные. Клопотенко показал рецепт идеальных куриных голеней (видео)
Запеченные голени - это простое и популярное на застольях блюдо. Кроме того, подавать и готовить голени можно разными способами.
Потому Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить идеальные куриные голени в видео на своем YouTube-канале.
Что вам понадобится
Для приготовления возьмите:
- 1 килограмм голеней
- 3 бутона гвоздики
- 50 мл соевого соуса
- 50 мл меда
- 1 луковица
- Корень имбиря
Как готовить
Для начала переложите голени в отдельную миску, добавьте туда гвоздику, соевый соус и мед. Перемешайте это вместе с голенями. Маринад почти готов. Особенную роль в нем играет мед, который карамелизируется в процессе выпекания и придаст сладкий вкус.
Следующим шагом нарежьте полукольцами лук. Натрите имбирь на терке. Добавьте лук и имбирь к голеням и снова перемешайте.
Запекать голени лучше в рукаве, ведь весь маринад будет оставаться внутри, и это существенно повлияет на вкус и аромат блюда. Так что положите голени в рукав, его - в форму.
Отправляйте в духовку на 40-60 минут при температуре 180 градусов. К мясу можете сделать любой любимый гарнир и наслаждайтесь!
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