Смачний та насичений квас без хліба: як швидко приготувати літній напій

Рецептів квасу зараз дуже багато і вибрати відповідний до свого смаку та інгредієнтів не складе особливих труднощів. У більшості рецептів вказується хліб, але зробити смачний та насичений напій можна без нього.

Як зробити літній квас без хліба – читайте у матеріалі нижче.

Що вам знадобиться:

Тепла кип'ячена вода – 1,4 л

Цикорій - 1,5-2 столові ложки

Цукор - 4-6 столових ложок (на ваш смак)

Лимонна кислота – 0,5 чайної ложки

Сухі дріжджі – 0,5 чайної ложки

Як приготувати квас

У теплу (не гарячу!) кип'ячену воду насипте 1,5-2 столові ложки цикорію. Додайте від 4 до 6 столових ложок цукру – кількість регулюйте на свій смак.

Потім додайте лимонну кислоту та сухі дріжджі – по половині чайної ложки. Тремтіння вибирайте добре якості та бажано - перевірені.

Перелийте отриману суміш у пляшку, бажано непрозору, закрийте кришкою. Відправте в тепле місце на 3-6 годин – залежить від температури у вас вдома. Періодично збовтуйте пляшку.

Коли пляшка стане пружною, а напій газованим - квас необхідно помістити в холодильник для повного охолодження.

Такий "швидкий" домашній квас із цикорію на свій смак нічим не відрізняється від магазинного або квасу на хлібі.

Холодний напій можна використовувати для приготування літніх супів або вгамування спраги.