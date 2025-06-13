Ароматне рагу з "родзинкою", яке здивує смаком: спробуйте приготувати!

Літній сезон - час легких, але поживних страв, і кабачкове рагу з м’ясом саме таке. Воно поєднує у собі свіжість овочів та ситність м’яса, даруючи організму максимум користі й смаку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Ксенії Радостіної.
"Родзинкою" цього рагу є куряче філе, яке робить його дуже соковитим та ситним. Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати куряче філе, кабачок, цибулю, болгарський перець та помідор.
Далі обсмажуємо філе зі спеціями та викладаємо у каструлю, у якій будемо тушкувати. Після цього теж саме робимо з кабачками.
Разом обсмажуємо перець, помідор, цибулю та часник, додаємо крем-сир, плавлений сир і трішки води. Все кілька хвилин смажимо.
З'єднуємо всі інгредієнти разом у каструлі і тушкуємо до готовності.
Рагу виходить неймовірно літнім та соковитим, що хочеться готувати знову і знову.
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