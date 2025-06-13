Ароматное рагу с "изюминкой", которое удивит вкусом: попробуйте приготовить!

Летний сезон - время легких, но питательных блюд, и кабачковое рагу с мясом именно такое. Оно сочетает в себе свежесть овощей и сытность мяса, даря организму максимум пользы и вкуса.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.
"Изюминкой" этого рагу является куриное филе, которое делает его очень сочным и сытным. Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать куриное филе, кабачок, лук, болгарский перец и помидор.
Далее обжариваем филе со специями и выкладываем в кастрюлю, в которой будем тушить. После этого то же самое делаем с кабачками.
Вместе обжариваем перец, помидор, лук и чеснок, добавляем крем-сыр, плавленый сыр и немного воды. Все несколько минут жарим.
Соединяем все ингредиенты вместе в кастрюле и тушим до готовности.
Рагу получается невероятно летним и сочным, что хочется готовить снова и снова.
Вас может заинтересовать