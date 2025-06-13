Ароматное рагу с "изюминкой", которое удивит вкусом: попробуйте приготовить!

Кабачковое рагу с мясом: легкий рецепт

"Изюминкой" этого рагу является куриное филе, которое делает его очень сочным и сытным. Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

куриное филе - 350 г

соль - по вкусу

сушеный чеснок - 0,5 ч. л

молотый перец - 0,5 ч. л

кабачок - 1 шт.

лук - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

болгарский перец - половинка

помидор - 1 шт.

крем-сыр - 70 г

плавленый сырок - 1 шт.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать куриное филе, кабачок, лук, болгарский перец и помидор.

Далее обжариваем филе со специями и выкладываем в кастрюлю, в которой будем тушить. После этого то же самое делаем с кабачками.

Вместе обжариваем перец, помидор, лук и чеснок, добавляем крем-сыр, плавленый сыр и немного воды. Все несколько минут жарим.

Соединяем все ингредиенты вместе в кастрюле и тушим до готовности.

Рагу получается невероятно летним и сочным, что хочется готовить снова и снова.

Рагу с кабачками и мясом (фото: кадр из видео)