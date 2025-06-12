Корисні булочки з броколі всього з 5 інгредієнтів: готуються дуже швидко

Броколі - цінне джерело вітамінів і до того ж з нього можна приготувати корисні булочки, які не містять зайвих калорій. Ідеально підходять для перекусу, ланчбоксу чи легкої вечері.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал дієтолога Тетяни Лакусти.

Булочки з броколі: простий рецепт

Інгредієнти:

броколі

яйця - 2 шт.

сир - 100 г

псиліум - 4 ст.л

сіль, спеції - за смаком

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно відварити та відрізати усю їстівну частину - суцвіття. Після додайте яйця та все ретельно перебийте блендером.

Далі додайте у миску натертий на тертці сир, псиліум та спеції. Все перемішайте та сформуйте бажаної форми печиво.

Випікати при 180 градусах 20-25 хвилин або до готовності.

Додамо, що броколі - це справжня "суперїжа", яка підтримує практично всі системи організму. Регулярне її споживання (2-3 рази на тиждень) принесе багато користі без шкоди.

Рецепт булочок з броколі (фото: кадр з відео)