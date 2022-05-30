Аромат заповнив ліси. У Чорнобильському заповіднику показали унікальну квітку

У Чорнобильському заповіднику показали квітучі зараз конвалії і розповіли історію цієї квітки.

Лілія долинь - саме так з латині перекладається назва конвалії звичайної.

Зараз цю квітку можна знайти в заповіднику скрізь – в лісах, на галявинах і узліссях.

Вона віддає перевагу заплавним дібровам з багатими грунтами.

"Квітковий аромат, який зараз наповнює наші ліси, високо цінується в парфумерії. Втім, сьогодні його отримують синтетичним шляхом", - розповіли на сторінці.

Цікаві факти про конвалії

Конвалія поширена по всій Європі й займає місце в культурі континенту.

Лілія долин представлена в геральдиці, весняних святах, міфах і релігійних сюжетах. Також в 1974 році британська група Queen присвятила конвалії пісню "Lily of the Valley".

Цікаво, що худоба, наївшись конвалії, гине. У людини при отруєнні конвалією з'являється нудота, запаморочення, судоми. В якості першої допомоги в цьому випадку дають блювотні засоби і промивають шлунок.

До 1992 року конвалія була квітковою емблемою Югославії. З 1967 року конвалія звичайна є національною квіткою Фінляндії.

У Чорнобильському заповіднику цвіте конвалія (фото: facebook.com/zapovidnyk201)