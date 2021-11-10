Аромат Карпат: Клопотенко поделился рецептом грибной юшки с галушками

Знаменитый украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился собственным рецептом приготовления грибной юшки с галушками. Он утверждает, что такой осенний суп – это возможность почувствовать атмосферу, настроение гор.
Свой рецепт Клопотенко разместил на YouTube.
"Я люблю есть и готовить юшки. Сегодня я расскажу вам простой рецепт грибной юшки. Я решил, что это будет грибной суп из сушеных грибов. Но вы можете экспериментировать и делать грибную юшку из шампиньонов или миксовать грибы между собой", - отметил Клопотенко.
Для юшки:
Для галушек
В большую кастрюлю налить 3 литра воды и высыпать грибы. Варить 20 минут на среднем огне.
Морковь почистить, нарезать полукольцами, луковицу разрезать пополам, картошку крупными кубиками. Все овощи добавить в бульон и варить еще 15 минут на большом огне, а потом еще 30 на очень медленном.
В миске соедините 200 г муки, яйцо, 50 г сливочного масла и ½ ч. ложки соли. Влейте 50 мл воды. Тщательно смешайте. Должно получиться эластичное мягкое тесто.
Когда бульон будет готов, достаньте из него половинки лука. Он был нужен для аромата и уже не понадобится.
Далее нужно добавлять в суп галушки. Ощипывайте понемногу от теста, формируйте и вбрасывайте в суп. Варить примерно 2 минуты – пока не всплывут.
В суп растолките ½ ч. ложки перца горошком, добавьте соль. При подаче украсьте рубленой петрушкой.
Грибная юшка с галушками от Евгения Клопотенко
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