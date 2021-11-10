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Аромат Карпат: Клопотенко поделился рецептом грибной юшки с галушками

Автор: Анна Шиканова

Знаменитый украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился собственным рецептом приготовления грибной юшки с галушками. Он утверждает, что такой осенний суп – это возможность почувствовать атмосферу, настроение гор.

Свой рецепт Клопотенко разместил на YouTube.

"Я люблю есть и готовить юшки. Сегодня я расскажу вам простой рецепт грибной юшки. Я решил, что это будет грибной суп из сушеных грибов. Но вы можете экспериментировать и делать грибную юшку из шампиньонов или миксовать грибы между собой", - отметил Клопотенко.

Ингредиенты

Для юшки:

  • 30-50 г сухих белых грибов
  • 3 л воды
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 2 картофеля
  • 5 лавровых листов
  • 2 зубчика чеснока
  • по вкусу петрушка
  • ½ ч. л. черного перца горошком
  • по вкусу соль

Для галушек

  • 200 г муки
  • 1 яйцо
  • 50 г сливочного масла
  • 50 мл воды
  • 1/2 ч. л. соли

Способ приготовления

В большую кастрюлю налить 3 литра воды и высыпать грибы. Варить 20 минут на среднем огне.

Морковь почистить, нарезать полукольцами, луковицу разрезать пополам, картошку крупными кубиками. Все овощи добавить в бульон и варить еще 15 минут на большом огне, а потом еще 30 на очень медленном.

В миске соедините 200 г муки, яйцо, 50 г сливочного масла и ½ ч. ложки соли. Влейте 50 мл воды. Тщательно смешайте. Должно получиться эластичное мягкое тесто.

Когда бульон будет готов, достаньте из него половинки лука. Он был нужен для аромата и уже не понадобится.

Далее нужно добавлять в суп галушки. Ощипывайте понемногу от теста, формируйте и вбрасывайте в суп. Варить примерно 2 минуты – пока не всплывут.

В суп растолките ½ ч. ложки перца горошком, добавьте соль. При подаче украсьте рубленой петрушкой.

Грибная юшка с галушками от Евгения Клопотенко

Напомним, ранее мы писали о том, что Клопотенко дал рецепт вареников с творогом, добавив туда нашу любимую крупу.

А также рассказывали о том, что кулинар раскрыл секрет лучшего теста для пиццы.

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рецептЕвгений Клопотенко