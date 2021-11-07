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Кулинар раскрыл секрет лучшего теста для пиццы

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Воскресенье 07 ноября 2021 15:28
Кулинар раскрыл секрет лучшего теста для пиццы Фото: как приготовить лучшее тесто для пиццы (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Знаменитый кулинар Сергей Джуренко рассказал, как приготовить правильное тесто для пиццы, чтобы блюдо имело настоящий ресторанный вкус.

Секретами лучшего теста он поделился на своем сайте.

Ингредиенты для теста:

  • Мука пшеничная высшего сорта - 2 стакана (260 г)
  • Дрожжи "быстрые" - 5 г
  • Соль - 1/3 ч. л.
  • Сахар - 2 ч. л.
  • Оливковое масло - 2-3 ст. л.

Пошаговое приготовление теста

Просейте муку через сито. Добавьте сухие "быстрые" дрожжи, 1/3 ч. л. мелкой соли "экстра", 2 ч. л. сахара (без верха). Размешайте все вилкой.

В стакан влейте воду - 160-170 мл и подогрейте немного в микроволновке (10-12 секунд). Добавьте в воду 2-3 ст. л. оливкового масла. Перемешайте, влейте в смесь муки, дрожжей, соли и сахара воду и размешайте до однородного состояния.

Кулинар раскрыл секрет лучшего теста для пиццыКулинар раскрыл секрет лучшего теста для пиццыКулинар раскрыл секрет лучшего теста для пиццы

Замесите тесто - оно будет слегка липкое и очень мягкое. Понемногу добавляя муку, вымешивайте тесто, пока оно перестанет липнуть к рукам. Скатайте его в шар, переложите в небольшую миску и накройте тканевой салфеткой.

Оставьте тесто в теплом месте на 40-45 минут.

Кулинар раскрыл секрет лучшего теста для пиццыКулинар раскрыл секрет лучшего теста для пиццыКулинар раскрыл секрет лучшего теста для пиццы

После того как тесто поднимется, подмесите его и растяните в лепешку толщиной 5-7 мм. Лучше раскатывать не скалкой, а растянуть руками на противень.

Смажьте форму для пиццы оливковым маслом и растяните на нее тесто. Края подожмите вовнутрь, чтобы получился бортик.

Раскатанное тесто тонкое, дайте ему подняться. Толщина готового теста в пицце будет определяться степенью поднятия теста непосредственно на форме - от тонкого и хрустящего, до пышного. Все зависит от ваших предпочтений.

Кулинар раскрыл секрет лучшего теста для пиццы

Наколите тесто вилкой, иначе оно подымется куполом при выпекании.

Далее можно раскладывать начинку на ваш вкус.

Выпекается пицца обычно 18-20 минут при температуре 190-200 градусов при визуальном контроле.

Интересно, что тесто для пиццы можно хранить в холодильнике, в морозилке. Однако, из свежего теста пицца получается идеальной, как в пиццерии или даже вкуснее.

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