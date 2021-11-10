Аромат Карпат: Клопотенко поділився рецептом грибної юшки з галушками

"Я люблю їсти та готувати юшки. Сьогодні я розповім вам простий рецепт грибної юшки. Я вирішив, що це буде грибний суп з сушених грибів. Але ви можете експериментувати та робити грибну юшку з печериць або міксувати гриби між собою", - зазначив Клопотенко.

Інгредієнт

Для юшки:

30-50 г сухих білих грибів

3 л води

1 морква

1 цибулина

2 картоплі

5 лаврових листів

2 зубчики часнику

на смак петрушка

½ ч. л. чорного перцю горошком

до смаку сіль

Для галушок

200 г борошна

1 яйце

50 г вершкового масла

50 мл води

1/2 ч. л. солі

Спосіб приготування

У велику каструлю налити 3 літри води та висипати гриби. Варити 20 хвилин на середньому вогні.

Моркву почистити, нарізати півкільцями, цибулину розрізати навпіл, картоплю великими кубиками. Всі овочі додати в бульйон і варити ще 15 хвилин на великому вогні, а потім ще 30 на дуже повільному.

У мисці з'єднайте 200 г борошна, яйце, 50 г вершкового масла і ½ ч.ложки солі. Влийте 50 мл води. Ретельно змішайте. Має вийти еластичне м'яке тісто.

Коли бульйон буде готовий, дістаньте з нього половинки цибулі. Він був потрібен для аромату і вже не знадобиться.

Далі потрібно додавати в суп галушки. Общипуйте потроху від тесту, формуйте і вкидайте в суп. Варити приблизно 2 хвилини – поки не спливуть.

У суп потовчіть ½ ч. ложки перцю горошком, додайте сіль. При подачі прикрасьте рубаною петрушкою.

Грибна юшка з галушками від Євгена Клопотенка