Аромат Карпат: Клопотенко поділився рецептом грибної юшки з галушками

Знаменитий український кулінар Євген Клопотенко поділився власним рецептом приготування грибної юшки з галушками. Він стверджує, що такий осінній суп – це можливість відчути атмосферу, настрій гір.
Свій рецепт Клопотенко розмістив на YouTube.
"Я люблю їсти та готувати юшки. Сьогодні я розповім вам простий рецепт грибної юшки. Я вирішив, що це буде грибний суп з сушених грибів. Але ви можете експериментувати та робити грибну юшку з печериць або міксувати гриби між собою", - зазначив Клопотенко.
Для юшки:
Для галушок
У велику каструлю налити 3 літри води та висипати гриби. Варити 20 хвилин на середньому вогні.
Моркву почистити, нарізати півкільцями, цибулину розрізати навпіл, картоплю великими кубиками. Всі овочі додати в бульйон і варити ще 15 хвилин на великому вогні, а потім ще 30 на дуже повільному.
У мисці з'єднайте 200 г борошна, яйце, 50 г вершкового масла і ½ ч.ложки солі. Влийте 50 мл води. Ретельно змішайте. Має вийти еластичне м'яке тісто.
Коли бульйон буде готовий, дістаньте з нього половинки цибулі. Він був потрібен для аромату і вже не знадобиться.
Далі потрібно додавати в суп галушки. Общипуйте потроху від тесту, формуйте і вкидайте в суп. Варити приблизно 2 хвилини – поки не спливуть.
У суп потовчіть ½ ч. ложки перцю горошком, додайте сіль. При подачі прикрасьте рубаною петрушкою.
Грибна юшка з галушками від Євгена Клопотенка
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