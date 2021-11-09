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Клопотенко дал рецепт вареников с творогом, добавив туда нашу любимую крупу

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 17:00
Клопотенко дал рецепт вареников с творогом, добавив туда нашу любимую крупу Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкуснейшие соленые вареники с творогом и любимой многими из нас крупой - гречкой. Кулинар уверяет, что такое блюдо ему лично очень понравилось и советует попробовать его приготовить.

Об этом кулинар рассказал на своем сайте.

Ингредиенты для вареников:

  • Мука - 360 г
  • Вода - 180 мл
  • Яйцо - 1 шт.
  • Растительное масло - 3 ст. л.
  • Гречневая крупа - 150 г
  • Творог - 250 г
  • Масло сливочное - 50 г
  • Сметана - 3 ст. л.
  • Соль - 1 щепотка

Клопотенко дал рецепт вареников с творогом, добавив туда нашу любимую крупу

Фото: Так будут выглядеть наши готовые вареники

Пошаговое приготовление вареников

Просейте муку, добавьте теплую воду и растительное масло. Начните замешивать тесто, затем посолите и добавьте яйцо.

Вымешайте эластичное тесто и оставьте его отдохнуть на 20 минут под полотенцем.

Клопотенко дал рецепт вареников с творогом, добавив туда нашу любимую крупу

Гречневую крупу промойте водой несколько раз, переложите в кастрюлю и залейте водой в соотношении 1:2. Варите до готовности.

Если у вас со вчера осталась отваренная гречка в холодильнике, смело используйте ее.

В миске соедините творог с готовой гречневой кашей, посолите по вкусу. Перемешайте начинку.

Клопотенко дал рецепт вареников с творогом, добавив туда нашу любимую крупуКлопотенко дал рецепт вареников с творогом, добавив туда нашу любимую крупу

Сформируйте вареники любым удобным для вас способом. Главное - старайтесь хорошо защипнуть тесто, чтоб при отваривании начинка не выпадала.

Отварите вареники в кипящей подсоленной воде в течение трех минут после того, как они всплывут.

Шумовкой достаньте вареники и подавайте их со сливочным маслом и сметаной.

Клопотенко дал рецепт вареников с творогом, добавив туда нашу любимую крупуКлопотенко дал рецепт вареников с творогом, добавив туда нашу любимую крупу

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