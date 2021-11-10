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Аромат Карпат: Клопотенко поділився рецептом грибної юшки з галушками

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Середа 10 листопада 2021 09:02
Аромат Карпат: Клопотенко поділився рецептом грибної юшки з галушками Фото: Рецепт грибний юшки з галушками від Клопотенко (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Знаменитий український кулінар Євген Клопотенко поділився власним рецептом приготування грибної юшки з галушками. Він стверджує, що такий осінній суп – це можливість відчути атмосферу, настрій гір.

Свій рецепт Клопотенко розмістив на YouTube.

"Я люблю їсти та готувати юшки. Сьогодні я розповім вам простий рецепт грибної юшки. Я вирішив, що це буде грибний суп з сушених грибів. Але ви можете експериментувати та робити грибну юшку з печериць або міксувати гриби між собою", - зазначив Клопотенко.

Інгредієнт

Для юшки:

  • 30-50 г сухих білих грибів
  • 3 л води
  • 1 морква
  • 1 цибулина
  • 2 картоплі
  • 5 лаврових листів
  • 2 зубчики часнику
  • на смак петрушка
  • ½ ч. л. чорного перцю горошком
  • до смаку сіль

Для галушок

  • 200 г борошна
  • 1 яйце
  • 50 г вершкового масла
  • 50 мл води
  • 1/2 ч. л. солі

Спосіб приготування

У велику каструлю налити 3 літри води та висипати гриби. Варити 20 хвилин на середньому вогні.

Моркву почистити, нарізати півкільцями, цибулину розрізати навпіл, картоплю великими кубиками. Всі овочі додати в бульйон і варити ще 15 хвилин на великому вогні, а потім ще 30 на дуже повільному.

У мисці з'єднайте 200 г борошна, яйце, 50 г вершкового масла і ½ ч.ложки солі. Влийте 50 мл води. Ретельно змішайте. Має вийти еластичне м'яке тісто.

Коли бульйон буде готовий, дістаньте з нього половинки цибулі. Він був потрібен для аромату і вже не знадобиться.

Далі потрібно додавати в суп галушки. Общипуйте потроху від тесту, формуйте і вкидайте в суп. Варити приблизно 2 хвилини – поки не спливуть.

У суп потовчіть ½ ч. ложки перцю горошком, додайте сіль. При подачі прикрасьте рубаною петрушкою.

Грибна юшка з галушками від Євгена Клопотенка

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Клопотенко дав рецепт вареників з сиром, додавши туди нашу улюблену крупу.

А також розповідали про те, що кулінар розкрив секрет кращого тіста для піци.

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рецепт Евгений Клопотенко
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