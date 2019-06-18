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Крым на пороге жуткой экологической катастрофы: у людей паника

STYLERЖизнь    18.06.2019 - 17:57
Крым на пороге жуткой экологической катастрофы: у людей паника
Фото: коллаж РБК-Украина

В оккупированном Армянске резко ухудшилась экоситуация

В оккупированном Крыму жители Армянска, который пострадал из-за выброса на местном химическом заводе "Крымский титан" в августе 2018-го, вновь жалуются на ухудшение самочувствие с началом жары и плохую экологическую обстановку в городе. Есть серьезные опасения, что прошлогодняя ситуацияи может повториться, передают "Крым.Реалии".

По словам местной активистки Екатерины Пивовар, в пабликах появилась масса сообщений от жителей Армянска про возникновение жуткого кашля, зуда, опухших глазах.

"Это все периодически проявляется. Особенно когда наступает ночь, когда жара спадает. То же самое, что и было летом. Здесь все было очевидно, все люди прекрасно понимали, что будет повторение", - сказала активистка.

Крым на пороге жуткой экологической катастрофы: у людей паника

Фото: "Крымский титан" (mtot.gov.ua)

Пивовар уточнила, что у ухудшение самочуствия у людей началось больше месяца назад вместе с повышением температуры воздуха.

"В четыре утра вообще тяжело. У аллергиков - у меня дети аллергики - это сразу проявляется, кашель, глаза опухшие, мы уже на гормональных препаратах", - отметила Екатерина.

Кроме того, в сетях широко обсуждают неприятные запахи в Армянске и недомогания.

Добавим, что загрязнения воздуха в Армянске и Красноперекопске также фиксируют специалисты подконтрольного российским властям крымского гидромедцентра. Согласно их мониторингу за период с 3 по 10 июня уровень загрязнения атмосферного воздуха значился как повышенный.

В то же время "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов рассказывает 18 июня, что жара не привела к ухудшению экоситуации в районе завода "Крымский титан". По его словам, уровень концентрации серной кислоты там 6,5-7%, а предельно допустимая норма концентрации составляет 12%. 

Крым на пороге жуткой экологической катастрофы: у людей паника

Фото: "Крымский титан" (mtot.gov.ua)

Напомним, в Армянске оккупационная власть 20 октября 2018 года осуществила запуск завода "Крымский титан" который в связи с химическими выбросами 24 августа только 9 сентября приостановил свою работу.

Добавим, что по словам экологов, после возобновления работы, завод "Крымский титан" может снова угрожать окружающей среде.

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