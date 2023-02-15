Архітектори показали, яким буде "новий" будинок Масловського у Харкові

Яким будинок був до російської атаки

Цю будівлю спорудили в 1911 році. Прибутковий будинок Масловського був зразком модерну в архітектурі Харкова. Він мав симетричний фасад, напівкруглі еркери, вузькі довгі вікна та був оздоблений ліпниною з рослинними мотивами.

Прибутковий будинок Масловського невдовзі після зведення (скриншот)

14 березня 2022 року Росія завдала ракетного удару по Харкову. В результаті влучання будинок був знищений - вся центральна частина будівлі зруйнована, а під завалами загинули люди.

Будинок Масловського після влучання російської ракети (скриншот)

Якою буде споруда після відбудови

Автори проєкту пропонують не відновлювати первісний вигляд споруди, а сформувати її з уламків, що лишилися після російського ракетного удару.

"Повторне використання матеріалів зруйнованої будівлі дає нам можливість зберегти не лише культурний код цього місця, але і частину його фізичної оболонки, яка втратила свої функції, але не свого значення. Дуже важливо пам’ятати події, які відбулись під час війни та ні в якому разі не можна нехтувати історичним довоєнним контекстом", - заявляють архітектори.

Так виглядатиме будинок після відбудови (фото: MСORP)

Тротуар перед будівлею, що також частково зруйнований через ворожий удар, пропонують наповнити частинами цегли, що залишилась після вибуху.

"Таке рішення це також метафора - історія має бути прозора та показувати усі наслідки тих чи інших подій", - кажуть автори задуму.

Фасад хочуть зробити із дзеркала. Цей прийом дозволить споруді "вписатися" в історичну архітектуру довкола та інтегруватися у міське середовище.

Так виглядатиме будинок після відбудови (фото: MСORP)

За задумом архітекторів, оновлену будівлю озеленять - споруду обсадять виноградом Вічі, що плестиметься по металевих конструкціях перед фасадом.

"Вертикальне озеленення - відсилання до того, як виглядала квіткова ліпнина на фасаді будинку до влучання снаряда та є символом життя, що проростає крізь руйнування снаряда", - кажуть автори проєкту.

Варто зазначити, що багато харків'ян схвально відгукнулись на цей проєкт. Особливо місцевим сподобався концепт із смислом, адже залишки зруйнованого будинку, який використають при відбудові, нагадуватимуть про війну.

Так виглядатиме будинок після відбудови (фото: MСORP)