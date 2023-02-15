Архитекторы показали, каким будет "новое" здание Масловского в Харькове

Каким дом был до российской атаки

Это здание было построено в 1911 году. Доходный дом Масловского являлся образцом модерна в архитектуре Харькова. Он имел симметричный фасад, полукруглые эркеры, узкие длинные окна и был украшен лепниной с растительными мотивами.

Доходный дом Масловского вскоре после возведения (скриншот)

14 марта 2022 года Россия нанесла ракетный удар по Харькову. В результате попадания дом был уничтожен - вся центральная часть здания разрушена, а под завалами погибли люди.

Дом Масловского после попадания российской ракеты (скриншот)

Каким будет сооружение после восстановления

Авторы проекта предлагают не восстанавливать первоначальный вид сооружения, а сформировать его из обломков, которые остались после российского ракетного удара.

"Повторное использование материалов разрушенного здания дает нам возможность сохранить не только культурный код этого места, но и часть его физической оболочки, утратившей свои функции, но не своего значения. Очень важно помнить события, произошедшие во время войны и ни в каком случае нельзя пренебрегать историческим довоенным контекстом", - заявляют архитекторы.

Вот так дом будет выглядеть после отстройки (фото: MСORP)

Тротуар перед зданием, также частично разрушенный из-за вражеского удара, его предлагают наполнить частями кирпича, которые остались после взрыва.

"Такое решение это также метафора - история должна быть прозрачной и показывать все последствия тех или иных событий", - говорят авторы замысла.

Фасад хотят сделать из зеркала. Этот прием позволит сооружению "вписаться" в историческую архитектуру и интегрироваться в городскую среду.

Вот так дом будет выглядеть после отстройки (фото: MСORP)

По замыслу архитекторов, обновленное здание озеленят - сооружение обсадят виноградом Вичи, который будет плестись по металлическим конструкциям перед фасадом.

"Вертикальное озеленение - отсылка до того, как выглядела цветочная лепнина на фасаде дома до попадания снаряда и он является символом жизни, прорастающей сквозь разрушение снаряда", - говорят авторы проекта.

Стоит отметить, что многие харьковчане одобрительно откликнулись на этот проект. Особенно местным понравился концепт со смыслом, ведь части разрушенного дома, который будет использоваться при восстановлении, будут напоминать о войне.

Вот так дом будет выглядеть после отстройки (фото: MСORP)