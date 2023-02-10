Ось таким стане центр Львова уже найближчим часом: перші фото нового проєкту

У Львові планують провести реконструкцію площі Міцкевича. Новий проєкт передбачає облаштування підземного паркінгу. А на місці, де зараз розташована автостоянка і стоять смітники, зроблять пішохідну зону.

Що відомо про реконструкцію площі Міцкевича

Детальний план території, який охоплює 1,6 гектара, розробило комунальне підприємство "Інститут просторового розвитку".

Згідно з проєктом, там, де зараз розташовані автостоянка та смітники, облаштують пішохідну зону. Смітники занурять під землю. Встановлять лавки й освітлення, а також озеленять простір.

Під пам’ятником Міцкевичу планують збудувати однорівневий підземний паркінг на 40 місць. Він також зможе виконувати функцію укриття. Заїзди на паркінг розташують обабіч пам’ятника. А рух транспорту обмежать одним боком площі.

Ось так зміниться площа Міцкевича у Львові (скриншот)

Також одразу поблизу площі пропонують звести новий готель. Будівлю заввишки 25 метрів хочуть спорудити на місці, де колись був будинок ХІХ століття. Його демонтували ще у 1990-х.

Проєкт майбутнього готелю розробила польська архітектурна студія Kuryłowicz & Associates.

Ось так зміниться площа Міцкевича у Львові (скриншот)

Деякі львів’яни обурились, коли дізнались про плани з будівництва нового готелю. Вони пропонують відтворити історичну кам’яницю. Але проти такого рішення висловився головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

"У цьому випадку цінне історичне середовище буде доповнено тактовною будівлею нового часу з повагою до минулого, проте з лицем сьогодення. Практика будівництва недолугих псевдоісторичних каламбурів на вулицях міста повинна назавжди залишиться у минулому", - заявив архітектор.

Ось так зміниться площа Міцкевича у Львові (скриншот)

Варто зазначити, що частина майбутнього готелю буде відведена під музей. Адже на першому етапі робіт законсервували залишки Високого муру від старої будівлі та фрагменти мощення дороги.

Також проєкт реконструкції потрапив під критику, через те, що на місці запроєктованого підземного паркінгу розташоване склепіння колектора річки Полтва. Її русло ще у кінці XIX ст. перетворили на міський каналізаційний колектор.

Візуалізація сучасного стану площі Міцкевича та проєктного (скриншот)