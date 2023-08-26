UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Архітектори показали проєкт "акустичного" скверу у центрі Києва. Дивіться, яким він буде (фото)

Як виглядатиме унікальний сквер у столиці (фото: Aranchii Architects)
Автор: Василина Копитко

Столичні архітектори розробили нову концепцію скверу на розі вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького у Києві. Його особливістю стане унікальна акустика.

Візуалізацією проєкту поділились на сторінці Aranchii Architects в Facebook.

Як може виглядати оновлений сквер

"Розвиток громадянського суспільства в Україні ми прагнули підкреслити зміщенням концепції поклоніння радянському ідолу на простір для людей. Зміну комуністичного артефакту на місце для спілкування. Таким чином замість монумента утворився простір з особливою принадою", - пишуть автори проєкту.

Архітектори розробили первинну концепцію, яка отримала робочу назву Acoustic Park. Вона передбачає максимальне збереження зеленої зони, покращення транзитних маршрутів, організацію місць для відпочинку та невеличку центральну площу, що в плані є еліпсом.

Ось так виглядатиме "акустичний" сквер (фото: Aranchii Architects)

Чому проєкт назвали Acoustic Park

Проєкт отримав таку назву, бо у сквері розташовано інсталяцію - дві поверхні у вигляді фрагментів еліпсоїду, які фокусують та відбивають звукові хвилі.

"У певних фокусних точках людина може почути підсилені звуки довкілля, випадкових подій чи розмов, що відбуваються на іншому кінці інсталяції", - пояснюють архітектори.

Друга частина акустичної історії - місця відпочинку. Розробники намагалися максимально, наскільки це можливо, заглибити та відокремити їх від пішохідних доріжок і таким чином зробити спілкування та перебування відвідувачів більш приватним.

"Сквер постає оазою відпочинку серед звуків міста та точкового підсилення саме тих звуків і лише в тому місці, які необхідні мешканцям столиці", - кажуть автори проєкту.

Раніше ми показували, як би міг виглядати Київ без авто та бігбордів на Набережній.

Читайте також про те, якою має бути Шулявка після реконструкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ