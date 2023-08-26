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Архитекторы показали проект "акустического" сквера в центре Киева. Смотрите, каким он будет (фото)

Как будет выглядеть уникальный сквер в столице (фото: Aranchii Architects)
Автор: Василина Копытко

Столичные архитекторы разработали новую концепцию сквера на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого в Киеве. Его особенностью станет уникальная акустика.

Визуализацией проекта поделились на странице Aranchii Architects в Facebook.

Как может выглядеть обновленный сквер

"Развитие гражданского общества в Украине мы стремились подчеркнуть смещением концепции поклонения советскому идолу на пространство для людей. Смена коммунистического артефакта на место для общения. Таким образом вместо монумента образовалось пространство с особой изюминкой", - пишут авторы проекта.

Архитекторы разработали первоначальную концепцию, получившую рабочее название Acoustic Park. Она предусматривает максимальную сохранность зеленой зоны, улучшение транзитных маршрутов, организацию мест для отдыха и небольшую центральную площадь, которая в плане является эллипсом.

Вот так будет выглядеть "акустический" сквер (фото: Aranchii Architects)

Почему проект назвали Acoustic Park

Проект получил такое название, потому что в сквере расположена инсталляция - две поверхности в виде фрагментов эллипсоида, которые фокусируют и отражают звуковые волны.

"В определенных фокусных точках человек может услышать усиленные звуки окружающей среды, случайные события или разговоры, происходящие на другом конце инсталляции", - объясняют архитекторы.

Вторая часть акустической истории - места отдыха. Разработчики пытались максимально, насколько это возможно, углубить и отделить их от пешеходных дорожек и таким образом сделать общение и пребывание посетителей более частным.

"Сквер является оазой отдыха среди звуков города и точечного усиления именно тех звуков и только в том месте, которое необходимо жителям столицы", - говорят авторы проекта.

Раньше мы показывали, как бы мог выглядеть Киев без авто и бигбордов на Набережной.

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Киев