"Собор не є аутентичним". Архітектор пояснив, чи треба відновлювати зруйновану святиню Одеси
Спасо-Преображенський собор в Одесі, який зруйнували росіяни під час масованої атаки 23 липня, є сучасною спорудою - копією святині, збудованої у кінці ХVIII ст.
Про те, чи доцільно відбудовувати храм і яке він має значення для Одеси, в інтерв'ю РБК-України розповів директор Науково-дослідного Інституту історії архітектури та містобудування Сергій Юрченко.
У чому цінність Спасо-Преображенського собору
Спасо-Преображенський собор в Одесі заклали у 1795 році, але у 1936 році він був повністю зруйнований і відбудований у 1999-2011 р.
"Собор проєктували місцеві архітектори. При зведенні будівлі застосували сучасні легкотривкі матеріали: склепіння виконані із гіпсокартону, декор із пінопласту тощо. Внаслідок цього руйнування від вибухової хвилі виявилися більш значними - звисаючі шматки гіпсокартонних склепінь та пінопластових прикрас добре видно на фотографіях. Традиційні матеріали - цегла штукатурка тощо - перевірені віками, тому є більш надійними", - каже архітектор.
Також він зазначає, що відповідно до рекомендацій міжнародних пам'яткоохоронних інституцій, відтворення втрачених елементів та частин слід виконувати такої ж форми та з традиційних для даного об’єкту матеріалів, проте при відновленні собору вийшло інакше.
"Ця пам'ятка - головний собор Одеси, він дуже великий, виразний, над його створенням працювало не одне покоління архітекторів, він є своєрідним символом Одеси. Тому тут не треба було використовувати розхожі матеріали, а дотримуватися традиційних варіантів конструкцій елементів та деталей", - говорить Юрченко.
За його словами, нерозуміння таких речей пояснюється відсутністю реставраційної школи у виконавців.
"Не завжди бажання внести якесь "ноу-хау" є доречним. Усвідомлення цього приходить завдяки досвіду та реставраційній практиці", - каже архітектор.
Наслідки російської ракетної атаки (фото: GettyImages)
Чи вдасться відбудувати цей собор
Попри значні ушкодження, собор можна буде відновити.
"Хоча це і сучасна споруда 2000-х років, але вона важлива для архітектурного середовища середмістя Одеси, оскільки служить висотним акцентом однієї з головних площ, одночасно композиційно тримаючи на собі центр міста, тому його відновлення є дуже важливим", - пояснив фахівець.
Юрченко наголосив, що цей собор має більше містобудівне значення, ніж як пам'ятка архітектури.
"Він не є аутентичним - це копія. Але як містобудівний елемент - цей собор там незамінний і дуже потрібний", - заявив архітектор.
Собор можна буде відновити (фото: GettyImages)
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